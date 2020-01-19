Eğitim-Bir-Sen konukevi hizmete açıldı

Türkiye'nin en önemli eğitim sendikası olan Eğitim-Bir-Sen, başkentin merkezi konumlarından olan Cebeci'de üyelerinin kullanımı için yapımını tamamladığı konukevini törenle hizmete açtı.

Eğitim-Bir-Sen Konukevi, Memur-Sen eski başkanları, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Eğitim-Bir-Sen şube başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla dualarla hizmete açıldı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılışta yaptığı konuşmada, uzun süreden beri üyelerinin ikinci evleri olarak görecekleri yüksek standartlarda hizmet verecek bir konukevi inşa etme hedeflerini bugün itibarıyla hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Üyelerimize ve misafirlerimize kaliteli bir hizmet sunacak olan konukevimizin inşasında, tefrişinde yöneticilerimizin, çalışanlarımızın yoğun bir emeği ve mesaisi var. Üyelerimiz artık Ankara'ya geldiklerinde kendi örgütlü gücümüzün bir kazanımı olan bu mekanda konaklayacaklar" dedi.

ÜYELERİMİZE HER ALANDA HİZMET SUNUYORUZ

Eğitim-Bir-Sen olarak üyelerine hizmet konusunda yeni bir sayfa daha açtıklarını kaydeden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üyelerimize, ihtiyaç olan her alanda hizmet üretiyoruz. Üyelerimizden aldığımız gücü ve katkıyı üyelerimize hizmet olarak sunma gayretimizi daha da artıracağız. Bu konukevinin sendikamıza, üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyor; emeği geçen, katkıda bulunan, destek olan herkese teşekkür ediyorum."