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Oğluna destek için başladığı mermer işinde usta oldu

Zonguldak'ta yaşayan 62 yaşındaki Hamidiye Akyıldız, oğluna yardım etmek için gittiği mermer atölyesinde zamanla yaptığı işte ustalaşarak 15 yıldır mermere şekil veriyor
 19 Ocak 2020 11:42
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Oğluna destek için başladığı mermer işinde usta oldu

Zonguldak'ta oğluna destek vermek için mermer atölyesinde çalışmaya başlayan 62 yaşındaki Hamidiye Akyıldız, zaman geçtikçe ustalaştığı mermercilik mesleğini 15 yıldır sürdürüyor.

Ereğli ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Hamidiye Akyıldız, 15 yıl önce oğluna yardımcı olmak için Belen Sanayi Sitesi'ndeki mermer atölyesine giderek işe başladı.

Matkap ve kesim makinelerini kullanan Akyıldız, severek yaptığı işinde zamanla ustalaştı. Akyıldız, mermer blokları kesmenin yanı sıra bunları işleyerek mutfak tezgahı haline getiriyor.

Aynı zamanda mutfak tezgahlarını müşterilerinin ev ve iş yerlerine giderek monte eden Akyıldız, oğluyla çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Beni ilk kez görenler şaşırıyor"

Hamidiye Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mermerciliğe ilgisinin yıllar önce aile büyüklerinin işlettiği mermer atölyesiyle başladığını söyledi.

"Erkek işi" olarak görülen mesleğini 15 yıldır severek sürdürdüğünü dile getiren Akyıldız, şöyle devam etti:

"Mermer atölyemizde mezar taşı, cam altları, tezgah, merdiven gibi mermerle ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyoruz. Önce ölçülerini alıyoruz, atölyemizde kesim ve yapıştırma işlemlerini yapıyoruz. Gün içerisinde de yerine gidip monte ediyoruz."

Akyıldız, kendisini ilk kez görenlerin şaşırdığını anlatarak, "Mermerin ağır olması sebebiyle 'Nasıl dayanıyorsun?' diye soruyorlar. Yeri geliyor, o tezgahları tek başıma kaldırıyorum. Yeri geliyor, çocuklardan yardım istiyorum. Mermer işinde ağır taşımalar nedeniyle bel ağrısı çektiğim zamanlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Hamidiye Akyıldız, mermerciliğin kadınlar için zor bir meslek olduğunu ancak kadınların her alanda çalışabileceğini sözlerine ekledi.

- "Annem bir erkeğin yapabildiği her şeyi yapıyor"

Semih Akyıldız da annesinin kendisine destek olduğunu belirterek, "Annem sayesinde atölyede birçok kişiye istihdam sağlıyoruz. Annem, matkap ve kesim makinelerini rahatlıkla kullanabiliyor, burada bir erkeğin yapabildiği her şeyi yapıyor." diye konuştu.

Akyıldız, insanların ilk başta annesinin atölyede çalışmasını yadırgadığını ancak sonra bu duruma alıştıklarını aktararak, annesinin sanayi sitesindeki kahvehaneye gidip esnafla çay içip sohbet ettiğini de sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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