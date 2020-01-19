Meteorolojiden kar yağışı ve buzlanma uyarısı
|19 Ocak 2020 12:17
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde aralıklarla kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamanın devamında ise, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü'nde hava; çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) dalga: 0,25 ila 0,5 m, görüş: orta. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van 3, Hakkari -2, Bitlis -3 ve Muş' da -3 derece olması beklenmektedir" denildi.
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