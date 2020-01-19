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Nurettin Demirtaş, PKK mensuplarına ideolojik eğitim vermiş

Güvenlik güçlerince geçen yıl Şırnak ve Hakkari'de yakalanan teröristler, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi, kırmızı kategoride aranan Nurettin Demirtaş'ın PKK/KCK'nın sözde "Mazlum Doğan" akademisinde örgüt mensuplarına ideolojik eğitim verdiğini anlattı
 19 Ocak 2020 12:30
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Nurettin Demirtaş, PKK mensuplarına ideolojik eğitim vermiş

Güvenlik güçlerince geçen yıl Şırnak ve Hakkari'de yakalanan teröristler, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş'ın PKK/KCK'nın sözde "Mazlum Doğan" akademisinde örgüt mensuplarına ideolojik eğitim verdiğini belirtti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, son dönemde "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyunuyla gündeme gelen Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş'ın örgüt içerisindeki faaliyetleri, yakalanan veya teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı.

Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyken 1991'de terör örgütü PKK'nın yapılanması olarak bilinen "Kürdistan Gençlik Birliği" üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş, 1994 yılında 22 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

- Parti başkanlığından dağa çıkışı

Buca Cezaevi'nde tutukluyken Türk Ceza Kanunu'ndaki yeni hükümler kapsamında 2006'da tahliye olan Demirtaş, 2007'de yapılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2. Olağan Kongresinde Selma Irmak ile DTP eş genel başkanı seçildi.

2007'de askere gitmemek için sahte çürük raporu aldığı iddiasıyla tutuklanan Demirtaş, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, tahliyesinin ardından askere alındı. Demirtaş'ın, terhis olduktan sonra 2009'da Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edildi.

Nurettin Demirtaş'ın terör örgütü içinde, sözde PKK merkez komite üyeliği, HPG askeri konsey üyeliği yaptığı, PKK eğitim komitesi üyesi, PKK kültür ve sanat komitesi üyesi olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askerlikten kurtulmak için hile yapmak" suçlarından toplam 4 aranma kaydı bulunuyor.

- Teröristler anlattı

Güvenlik güçlerince geçen yıl Şırnak ve Hakkari'de yakalanan teröristlerin ifadeleriyle Nurettin Demirtaş'ın terör örgütü PKK/KCK içerisindeki "Mazlum Doğan" akademisinde örgüt mensuplarına ideolojik eğitim verdiği ortaya çıktı.

Şırnak'ta yakalanan terörist M.O, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Nurettin Demirtaş'ın kod adının "Şiyar" olduğunu belirterek, "Kod adını 'Şiyar Demirtaş' olarak bilirim. Bu kişi terör örgütü içinde 'Mazlum Doğan' akademisinde örgüt mensuplarına ideolojik eğitim verir. M-16 marka silah taşır. Hala aynı akademide faaliyet yürüttüğünü biliyorum." dedi.

Terörist M.O, güvenlik güçlerince başlatılan Hakurk'taki operasyonlardan sonra sözde akademilerin, adını bilmediği başka bir bölgeye taşındığı bilgisini verdi.

Hakkari'de 2019'un temmuz ayında gözaltına alınan terörist A.İ. de örgüte çok eskiden katıldığını bildiği Nurettin Demirtaş'ın PKK/KCK'da faaliyet yürütmeye devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı
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