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İzmirli avukat mesleğini bırakıp aşçı oldu

İzmir'de 10 yıl avukatlık yapan Duru İpek Doğan, baktığı davaların kendisinde yarattığı psikolojik etki nedeniyle mesleğini bırakıp restoran açtı
 19 Ocak 2020 12:36
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İzmirli avukat mesleğini bırakıp aşçı oldu

İzmir'de yaşayan Duru İpek Doğan, 10 yıl yaptığı avukatlığı stresli bulup mesleğini bırakarak restoran açtı.

Doğan, çocukluk hayali olan avukatlık mesleğini yapmak için 2005 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Okurken bir avukatın yanında çalışmaya başlayan Doğan, mezun olduktan sonra kendi bürosunu açtı.

Aile, miras ve iş hukuku davalarına bakan Doğan, İzmir Barosunun çocuk ve kadın hakları komisyonunda da çalıştı.

Doğan, on yıllık meslek hayatında karşılaştığı vakalar ve baktığı dosyaların kendisinde travmatik etkilere neden olması nedeniyle mesleğini bırakıp aşçı olmaya karar verdi.

Aşçılık eğitimi ve staj döneminin ardından Hatay semtinde bir restoran açan Doğan, burada yaptığı yöresel yemekleri müşterileriyle buluşturuyor.

- "Psikolojik yük haline geldi"

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada avukatlığın çok stresli bir meslek olduğunu belirterek kimsenin iyi bir sebeple avukata başvurmadığını ifade etti.

Baronun çocuk ve kadın hakları komisyonunda çalıştığı dönemde çok travmatik hikayeler dinlediğini dile getiren Doğan bu durumun kendisine bir süre sonra psikolojik yük halinde geldiğini dile getirdi.

Doğan bu yükü ömrü boyunca taşımak istemediğine karar verdiğini belirterek "Kadın ve çocuk hakları komisyonunda dinlediğim hikayeler gerçekten çok can yakıcı. Benim için en önemli kırılma noktası, '10 senede bende bu etkiyi yarattıysa 40 senede ne olacak' diye düşündüm. Aşçılık ve restoran işine girmeye karar verdikten sonra 4 ay aşçılık eğitimi aldım. Üç ay önce ailemle birlikte restoranı açtık." diye konuştu.

Hukuğun çok geniş bir alan olduğuna dikkati çeken Doğan, "Her yeni davada yeni bir şeyler öğreniyorsun. Yeni bir araştırmanın içine giriyorsun. Eskiden yüksek mahkeme kararlarını okurdum şimdi yemek kitapları okuyorum, yeni yemekler araştırıyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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