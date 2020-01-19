1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cirosu 8 milyon lirayı geçen okul hedef büyüttü

Hatay'da, Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında ürettikleri masa, sıra, dolap ve çeşitli mobilya ürünleriyle ülke ekonomisine katkı sunuyor
 19 Ocak 2020 12:45
Yazdır
Cirosu 8 milyon lirayı geçen okul hedef büyüttü

Hatay'da, geçen yıl 8,2 milyon liralık ciro elde ederek "üretim lideri" olan Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, bu yıl ekonomiye daha fazla katkı sunulması hedefleniyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri arasında 2019'da en fazla üretim yapan lise, "fabrika gibi okul" olarak nitelendiriliyor.

Okul içerisindeki 6 atölyede derslerini de alan öğrenciler, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Haftanın belirli günleri atölyelerde masa, sıra, dolap ve çeşitli mobilya ürünleri üreten öğrenciler, öğrendikleri meslekleriyle geleceğe güvenle hazırlanıyor.

Geçen yıl elde edilen 8 milyon 195 bin 707 liralık cirodan öğrencilere 300 bin liraya yakın döner sermaye karı aktarılan okulda, bu yıl üretim rakamlarının daha yukarı çıkarılması hedefleniyor.

- "Amacımız bu rakamın üzerine çıkarak milli ekonomiye katkı sağlamak"

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, AA muhabirine, kentte 3 meslek lisesinin bulunduğunu söyledi.

Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2019'da yaptığı üretimle Türkiye birincisi olduğunu vurgulayan Toksoy, şöyle konuştu:

"Amacımız bu rakamın üzerine çıkarak milli ekonomiye katkı sağlamak. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitim sonrası bir meslek edinecek ve dışarıda aranan eleman olarak istihdama da katkı sunacaklar."

Okul Müdürü Hasan Kıymacı da okullarında 900 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Öğrencilerin, meslek öğrenmenin yanı sıra üretime dahil olduğunu ifade eden Kıymacı, okulda üretilen ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Kıymacı, okulun 2014 yılında eğitim öğretime başladığını belirterek, "Burada 190 öğrencimiz uygulamalı iş gücü eğitiminden faydalanmaktadır. 2019 yılında bu öğrencilerimize yaklaşık 300 bin lira döner sermaye karı ödenmiştir. Gelecek hedefimizde daha iyi iş gücü ve yüksek üretim kapasitesine ulaşmak var." dedi.

- Öğrenciler üretime katkı sunmaktan memnun

Öğrencilerinden Sema Nur Say, hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getirerek, "Öğretmenlerimiz bizlere büyük katkı sağlıyor, mesleğin en ince ayrıntısına kadar öğretiyorlar." diye konuştu.

Gülsüm Tekin de okul sonrası buradan alacakları diplomayla fabrikalarda kolayca çalışma imkanı bulacaklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ders saati ve akademisyenleri öğrenciler belirliyor
19 Ocak 2020 12:51		 Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
19 Ocak 2020 09:30
Müdürün sahiplendiği sokak kedisi okulun maskotu oldu
18 Ocak 2020 21:18		 Şampiyonluk kupasını hasta öğretmenlerine götürdüler
18 Ocak 2020 16:41
Doğa Koleji'nden İTÜ'ye devir açıklaması
17 Ocak 2020 18:48		 'Doğa Koleji'nin devri tamamlandı, maaşlar ödendi'
17 Ocak 2020 17:43
Küçük yazar karne aldı, protokole kitabını hediye etti
17 Ocak 2020 16:19		 Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle saklambaç oynadı
16 Ocak 2020 23:46
İlk tebrik kartını EGM'ye gönderdi, okuluna hediye yağdı
16 Ocak 2020 22:58		 Öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi
16 Ocak 2020 15:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:16 - Havaya serpilen kaynar su dondu13:11 - Faiz yükü azaldı, konuta ilgi patladı13:04 - Parmaklarını ilginç şekillere sokan genç şaşkına çeviriyor12:59 - Hakkarili kızlar, futbol hakemi olabilmek için ter döküyor12:51 - Ders saati ve akademisyenleri öğrenciler belirliyor12:47 - Karnesi sosyal medyada paylaşılan çocuklar tehlikede12:45 - Cirosu 8 milyon lirayı geçen okul hedef büyüttü12:41 - Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kadın balıkçısı: Çınar Kılıç12:36 - İzmirli avukat mesleğini bırakıp aşçı oldu12:32 - Şehit cenazesinde, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdiler
12:30 - Nurettin Demirtaş, PKK mensuplarına ideolojik eğitim vermiş12:27 - Jandarmadan 'Daha yeni başlıyoruz' paylaşımı12:24 - Diş Hekimi'nin 4 bin parçayı geçen koleksiyonu12:17 - Meteorolojiden kar yağışı ve buzlanma uyarısı12:12 - Libya Konferansı'nda taslak metnin liderlerin önüne getirilecek12:09 - Ceza davalarında 'pes' dedirten savunmalar12:03 - Literatüre girecek ameliyat12:00 - Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor
Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki
İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti
Karnesi sosyal medyada paylaşılan çocuklar tehlikede
Bu çocuklara terörist denilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lanet 2
Unutursun mihribanım 2
Türkiye de eğitimin kalitesine güven azalıyor 2
televizyonlarda izlenecek bir şey olmaması 1
nick'in anlamı 1
intihar eden kardeşlerin elektriğini kesen şirkete ceza 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 2
fellah köftesi 1
muhteşem yüzyıl 1
çocuğunun karnesini paylaşan ebeveyn 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam