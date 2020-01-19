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Ders saati ve akademisyenleri öğrenciler belirliyor

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, "Öğrenci Merkezli Ders Programı"yla istedikleri gün ve saatte istedikleri dersi ve akademisyeni seçiyor
 19 Ocak 2020 12:51
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Ders saati ve akademisyenleri öğrenciler belirliyor

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, "Öğrenci Merkezli Ders Programı"yla hafta içi istediği gün ve saatte istediği derse girmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Öğrenci Dostu Fakülte" projesi kapsamında öğrenciyi merkeze alan fakültede, uygulanan programla ders programlarını oluşturan öğrenciler, doktor seçer gibi akademisyen seçiyor, kendi bölümü dışında fakülteye bağlı başka bölümdeki öğrencilerle ders alabiliyor.

Çalışan veya erken uyanamayan öğrenciler de bu uygulamayla problemleri aşarak hem eğitimlerini sürdürüyor hem kendilerine daha fazla vakit ayırabiliyor.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köklü bir fakülte olarak yükseköğretimdeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Eğitimin artık öğrenci merkezli olduğuna dikkati çeken Memduhoğlu, bunun uygulamada da pratik bir karşılığının bulunduğunu belirtti.

Memduhoğlu, bazı büyük üniversitelerde uygulanan "Öğrenci Merkezli Ders Programı"nı fakültelerinde hayata geçirdiklerini ifade ederek programın tamamen esnek olduğunu söyledi.

- Öğrenciler memnun

Öğrencilerinin tercihlerine göre derslerini seçip programlarını oluşturduğunu anlatan Memduhoğlu, şöyle devam etti:

"Eski dönemde olduğu gibi 8 yarıyıl bir şubede çakılı olarak öğrenim görme zorunluluğu yok, kalktı. Artık bir şubede sürekli ders görme anlayışı yok. Bir derste çok farklı dönemlerde, şubelerde öğrenciler olabiliyor. Bir öğrenci artık açık olan derslerde alternatiflere göre farklı hocalardan farklı günlerde ve farklı saatlerde alternatifler içerisinde istediği dersi alma şansına sahip."

Prof. Dr. Memduhoğlu, fakültedeki bir derste farklı bölümlerden öğrencilerin bir arada ders gördüğünü belirterek bu sayede öğrencilerinin kendilerine daha fazla zaman ayırabildiğini bildirdi.

Uygulamanın avantajını gördüklerini dile getiren Memduhoğlu, şöyle devam etti:

"Çalışan, KPSS gibi sınavlara hazırlanan son sınıf öğrencilerimiz var. Yeni gelen ve uyum sürecinde olan öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz haftalık ders programlarının dağılımını kendi ihtiyaçlarına göre yapma şansını yakalıyor. Biz burada öğrencinin derse zamanında yetişememe problemiyle karşılaşıyorduk. Öğrencinin, sabah uyanamama ve derse yetişememe problemi varsa bu programla dersleri yakalama şansı yakalıyor. Kimisi geç saatte çıkmayı problem olarak görüyorsa daha erken saatlerdeki dersleri seçme şansı bulabiliyor."

Memduhoğlu, uygulamanın öğrencilerce de memnuniyetle karşılandığını ve akademik yıl başında sistemin devreye girdiği ilk yarım saatte 750 öğrencinin ders seçimini yaptığını sözlerine ekledi.

- "Öğrenciye fırsat tanınması her zaman iyi"

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Havva Bayır da uygulamayla istedikleri saatte okula gelmenin kendileri için büyük avantaj oluşturduğunu söyledi.

Erken uyanamadığını ve programını buna göre oluşturduğunu belirten Bayır, "Saat 07.00'de uyanmak çok zor geliyor. Derslerimi saat 10.00'da seçebiliyorum. İstediğim derslerden iyi anlayabileceğim hocayı seçiyorum. Öğrenciye fırsat tanınması her zaman iyi, seçimleri kendimizin yapması çok önemli." diye konuştu.

Bayır, oluşturduğu program ile derslerinin dolu dolu geçtiğini kaydetti.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Derya Taş ise ikinci üniversiteyi okuduğunu belirterek "Daha önce bu program yoktu. Saat 08.00'den 16.00'ya kadar zamanımı okulda geçiyordum. Şu an evli ve çocuk sahibi olduğum için zaman sıkıntısı var. Bu program sayesinde hem çalışıyor hem de işten çıktıktan sonra derslere girebiliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Farklı insanların farklı fikirlerini dinleyebiliyoruz"

Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Beyza Can da uygulamayla sosyal çevresinin daha da geliştiğini belirtti.

Can, "Seçtiğimiz derslere girebiliyoruz. Bunun avantajları oldu. Farklı insanların farklı fikirlerini dinleyebiliyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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