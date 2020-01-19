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Hakkarili kızlar, futbol hakemi olabilmek için ter döküyor

Kadınlar 1. Ligi ve Bölgesel Amatör Lig'deki maçlarda görev alan kadın hakem Çınar Çiftçi'den etkilenen Hakkarili kızlar, kendileri de futbol hakemi olabilmek için çaba gösteriyor
 19 Ocak 2020 12:59
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Hakkarili kızlar, futbol hakemi olabilmek için ter döküyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi ve Bölgesel Amatör Lig maçlarında görev alan kadın hakem Çınar Çiftçi'den etkilenen Hakkarili kızlar, kentte açılan Futbol Aday Hakem Kursu'na büyük ilgi gösterdi.

Son yıllarda yürütülen projeler ve sağlanan desteklerle hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılı sporcuların yetiştiği Hakkari'de, gençlerin daha çok spora yönelmesi için çalışmalar sürüyor.

Kadın futbol takımı kurulmasıyla kız çocuklarının spora olan bakışının değiştiği kentte, İl Hakem Kurulunca açılan Futbol Aday Hakem Kursu'na da ilgi yüksek oldu.

Hakem Çınar Çiftçi'den etkilenerek futbol hakemliğine merak salan kızlar, gelecekte sahada düdük çalabilme hayaliyle eğitimlerine devam ediyor.

Kursta 9 günlük teorik eğitimin ardından sahada uygulamalı eğitime katılan 15 kız öğrenci, Çınar Çiftçi'nin nezaretinde soğuk havada ve karla kaplı zeminde hakemliğin tüm inceliklerini öğreniyor.

- Tekçe: "Ön yargıları kırmak istedik"

Hakemlik kursuna katılan isimlerden spor lisesi öğrencisi Heybe Tekçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce farklı branşlarla uğraştığını söyledi.

Sekiz yıldır sporla yakından ilgilendiğini belirten Tekçe, "Kursa başlarken biraz tedirgin olmuştum ama Çınar hoca sağ olsun, bizi buna teşvik etti. Onu örnek aldık, ona özendik. Onu gördükçe biz de heveslendik. Bize ablalık yaptı, bu mesleği tanıttı. Bu işi yaparak ön yargıları da kırdık." dedi.

Kursiyerlerden Sema Zirek ise sporun içinden gelen bir ailede büyüdüğünü aktararak, "9 gün süren eğitimi daha sonra uygulamaya döktük. Hakkari'de hava soğuk oluyor. Saha zemini karlı. Ona rağmen antrenmanlarımıza aksatmadan devam ediyoruz. Biz 'Kadının sahada ne işi var?' tabirini yıkmak ve kadının istediği sürece her yerde başarılı olabileceğini göstermek için çalışıyoruz. Biz bu işe gönül verdik, başarıncaya kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Çiftçi: "Başladığım zaman ön yargılar vardı"

Çınar Çiftçi, yapmaktan büyük keyif aldığı futbol hakemliğine 2015'te başladığını belirtti.

Hemcinslerini hakemliğe teşvik etmek için meslekte başarılı olmaya çalıştığını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Bu işe başladığım zaman ön yargılar vardı. 'Bayandan hakem mi olur?', 'Otursun evinde ev işini yapsın.' gibi konuşmalara maruz kaldım. Fakat bu işi severek yaptığım için başarılı bir şekilde yürütmeye çalıştım. Spor lisesinde okuyan genç arkadaşlarım beni gördükten sonra bu işe merak saldı. Biz de aday hakemlik kursu açtık. Bu işe gönül veren arkadaşlar da kursa yazıldı. 9 günlük eğitim süreci ve sınavlardan sonra aday hakem olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Spor lisesinin başını çektiği kız öğrencilerimizin bu işe ilgisi bizi de mutlu ediyor."
Anadolu Ajansı
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