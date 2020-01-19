Havaya serpilen kaynar su dondu
Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü Kars'ta, hava serpilen kaynar suyun donması güzel görüntüler oluşturdu.
|19 Ocak 2020 13:16
|Yazdır
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle bölgede göller, çaylar ve araçlar dondu.
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde ise bazı vatandaşlar, soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. Köylülerin kaynatarak havaya attıkları suyun yere düşmeden havada donması görsel şölen oluşturdu.
Suyu havaya serpen Elif Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların çok soğuk olduğunu belirterek, "Birazcık dışarıda durunca saçlarımız ve kirpiklerimiz buz tutuyor. Bunun en iyi kanıtlarından biri de havaya attığımız kaynamış suyun donması. Hava çok soğuk yarı yıl tatilini de böyle eğlenceye dönüştürüyoruz." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul BB, Açık Veri Portalı hizmete sunuldu
19 Ocak 2020 14:47
|Bu ütü mangal kömürüyle çalışıyor
19 Ocak 2020 14:16
|İstanbul'a dolu sürprizi
19 Ocak 2020 14:00
|Meteorolojiden kar yağışı ve buzlanma uyarısı
19 Ocak 2020 12:17
|Otomobil 3 tekerlek üzerinde yol aldı
19 Ocak 2020 11:51
|Saanen keçisine yatırım para kazandırdı
19 Ocak 2020 11:45
|Esnafın inadı 30 yıllık ağacı sökülmekten kurtardı
19 Ocak 2020 11:02
|Kar yağmayınca kar kürekleri elde kaldı
19 Ocak 2020 09:48
|Tokat'ta tarihi handa yangın
19 Ocak 2020 08:55
|Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçi akınına uğradı
18 Ocak 2020 16:54