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Profesör, 3. kattan atlayarak intihar etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir Eser (55), 3. kattan atlayarak intihar etti. Eser'in psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi
 19 Ocak 2020 13:25
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Profesör, 3. kattan atlayarak intihar etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) görevli Prof. Dr. Kadir Eser (55), 3. kattan atlayarak intihar etti. Eser'in psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

Olay, Muğla Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Bayram Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu sitesindeki evinde yalnız yaşayan MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Kadir Eser, 3. kattan aşağıya atladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri Kadir Eser'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Eser'in cansız bedeni otopsi için Muğla adli Tıp Kurulu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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