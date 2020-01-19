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Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin ölmesi, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı
 19 Ocak 2020 13:54
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Dışişleri Bakanlığı Yemen'deki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin ölmesi, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri bir kampa düzenlenen ve 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda insanın yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Tüm tarafların insani krize son verilmesine odaklanması gerektiği Yemen'de gerilimi tırmandıracak ve çatışma ortamını daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına tam destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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