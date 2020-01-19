İstanbul'a dolu sürprizi
İstanbul'da öğle saatlerinde dolu yağdı. Dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı
|19 Ocak 2020 14:00
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İstanbul'da öğle saatlerinde dolu yağdı. Dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sancaktepe'de öğle saatlerinde dolu yağdı. Kısa süren yağış sonrası yerler dolu tanecikleriyle doldu. Dolu yağışını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
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