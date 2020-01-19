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Kanal İstanbul'a destek için birikimlerini bağışlayacaklar

Kanal İstanbul projesine destek vermek için "81 ilden 81 kişiyle Anadolu'dan İstanbul'a kanal açmaya geldik" sloganıyla yürüyen vatandaşlar, projeye destek vermek için birikimlerini devlet hazinesine bağışlayacaklarını dile getirdiler
 19 Ocak 2020 14:31
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Kanal İstanbul'a destek için birikimlerini bağışlayacaklar

Kanal İstanbul projesine destek vermek için "81 ilden 81 kişiyle Anadolu'dan İstanbul'a kanal açmaya geldik" sloganıyla yürüyen vatandaşlar, projeye destek vermek için birikimlerini devlet hazinesine bağışlayacaklarını dile getirdiler.

Kanal İstanbul projesine destek vermek için "81 ilden 81 kişiyle Anadolu'dan İstanbul'a kanal açmaya geldik" sloganıyla bir grup vatandaş yürüyüş düzenledi. Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Kanal İstanbul projesi alanına yürüdü. Yürüyüşe katılan 15 Temmuz Birliğini Yaşatma Derneği Başkanı Fatih Kaya, proje için "imkan yok" diyenlere "Millet varsa imkan vardır" cevabını vererek, birikimlerini devlet hazinesine bağışlayacaklarını ifade etti. Dernek olarak projeye destek amaçlı birikimlerini devlet hazinesine bağışlayacaklarını belirten Kaya, "Amacımız her zaman olduğu gibi tüzüğümüzün 2. maddesi uyarınca milli ve yerli olan tüm projelere sahip çıkmak, desteklemek ve takip etmek. Son günlerde tartışılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili millet devlettir, devlet İstanbul'dur, İstanbul Türkiye'dir. Biz de bununla ilgili buraya destek olmaya geldik. Sloganımız '81 ilden 81 kişiyle Anadolu'dan İstanbul'a gönül köprüleri kurarak Anadolu'dan İstanbul'a kanal açmaya geldik.' Kanal İstanbul projesine destek amaçlı yürüyoruz. Çünkü bizden sonraki gelecek nesillere, bizden sonraki Evlad-ı Fatihan'lara güzel ses getirecek, belki daha etkili olacak, belki ileriki yıllarda Türkiye'nin elini güçlendirecek olan bu projeye herkesin destek vermesini beklerim. Herkesten de destek bekleriz ayrıca. Şöyle bir söz var diyorlar ki; 'Para yetmez, imkan yok.' Millet varsa imkan vardır. Biz buradan çıktıktan sonra kendi imkanlarımızla biriktirdiğimiz tüm birikimlerimizi belirlenen devletin hazine hesabına yatıracağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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