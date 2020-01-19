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Bir okuldan daha fazlası

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde fiziki yetersizliklerden dolayı öğrenci kaybeden Parmakkurdu Ortaokulu, okul idarecileri ve öğretmenlerin çabalarıyla adeta bir kolej havasına kavuşturuldu
 19 Ocak 2020 14:50
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Bir okuldan daha fazlası

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde fiziki yetersizliklerden dolayı öğrenci kaybeden Parmakkurdu Ortaokulu, okul idarecileri ve öğretmenlerin çabalarıyla adeta bir kolej havasına kavuşturuldu.

Okul Müdürü Nejdet Andaç önderliğinde ve sosyal bilgiler öğretmeni Suat Soysal'ın çabalarıyla önce okulun iç ve dış cepheleri boyandı, ardından klasik okul kavramının dışına çıkılarak, öğrencileri okula bağlayacak sınıf ve okul içi düzenlemeler yapıldı. Ders kitapları dışında kitap okumayan öğrencilere adeta bir ev ortamında kütüphane kurulurken,

puflara oturarak kitap okunacak mekanlar hazırlandı, satranç alanları oluşturuldu. Okulda yaşanan fiziki değişim öğrencileri de motive ederken, deneme sınavlarıyla en iyi liselere hazırlanmalarına olanak sağlandı.

Okulun kapılarını ve kütüphanesini velilere de açmayı düşünen okul idaresi, böylelikle okulu bir çekim merkezi yapmayı amaçlıyor.

İç ve dış görünümü tamamen değişen Parmakkurdu Ortaokulu'ndaki öğrenciler karnelerini, Kaymakam Muhittin Pamuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek'in katıldığı törenle aldı.
İhlas Haber Ajansı
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