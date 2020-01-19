1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma

İstanbul Boğazı'nın simgesi yalılar, gemi çarpmasına karşı özel sigortayla korunuyor.
 19 Ocak 2020 15:16
Yazdır
Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma

İstanbul Boğazı'nda 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı bulunuyor, yalıların yüzde 70'i tehlikelere karşı sigortalı. Boğaz'daki yoğun gemi trafiği yalıları savunmasız bırakıyor. Milyonlarca dolar değerindeki yalılar, "konut sigortası" ve bu sigortanın içinde yer alan "yangın" ve "deniz taşıtı çarpması" teminatlarıyla korunuyor. Poliçe fiyatları ise, yalıların maddi ve tarihi eser değerlerine göre belirleniyor. 2018 yılında Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda gemi çarpması sonucunda 60 milyon dolara varan bir hasar oluştu. Sigortasız olan yalının bu masrafı ise, geminin sigortası tarafından karşılandı. Ancak geminin sigortası olmasaydı hukuki süreç başlayacaktı.

"BOĞAZDAKİ YALILARIN ALACAKLARI EN ÖNEMİ EK TEMİNAT 'DENİZ TAŞITLARI ÇARPMASIDIR"

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yalıların sigortalanmaları konusunda açıklamalarda bulunan Çağatay Brokerlik Genel Müdürü Taner Çağatay, "Yalı sigortası, diye bir şey yoktur. Konutların yangın poliçesi vardır. Yangın poliçesi yalıları da kapsar. Yangın poliçesi ana teminattır, onun yanında diğer ek teminatlar vardır. Boğazdaki yalıların alacakları en önemi ek teminat 'deniz taşıtları çarpmasıdır'. Üç ayrı sigorta oluyor, kara taşıtları çarpması, hava taşıtları çarpması ve deniz taşıtları çarpması. Yalı da ilk aklımıza gelen boğazdaki deniz taşıtlarının çarpmasıdır. Bu deniz araçlarının vereceği zarara karşı yalıları kapsama altına alıyor" dedi.

YANGIN TEMİNATI ÖNEMLİ

Taner Çağatay, poliçelerin nasıl oluşturuldukları konusunda ise, "Yalıların tarihi eser olup olmadığı, yapı tarzı. Yalıların büyük bir kısmı ahşap ya da dış cephe giydirmesi ahşap. Burada sıkıntı yaşanabiliyor. Sigorta şirketleri ağırlıklı olarak yangın teminatına önem veriyorlar. Çünkü ahşap olduğu için en ufak bir yangında milyonlarca dolarlık bir hasar ortaya çıkabiliyor. Tarihi eser olduğu için de tadilat sırasındaki masrafların tespit edilmesi bayağı yüklü bir zaman ve maddi külfet getiriyor" diye konuştu.

GEMİNİN SİGORTASI KARŞILADI

Taner Çağatay, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki gemi kazası hasarı konusunda ise şunları söyledi:

"Hasarı geminin P&I sigortası kapsadı. Bu yalının kendi konut, yangın poliçesi yoktu. Eğer gemide de sigorta olmasaydı orada maalesef hukuksal bir mücadele başlayacaktı. O da yıllarca sürebilecek bir hasar tartışması. Gemilerde üçüncü şahıslara verecekleri çarpmadan veya maddi, manevi ve bedeni hasarları kapsayan P&I dediğimiz Londra'dan alınan bir sigorta var. Bütün gemiler; nasıl biz trafiğe çıkarken trafik sigortası almak zorundayız, gemilerin de mutlaka üçüncü şahsılara verecekleri zararları kapsaması açısından mutlaka P&I sigortası olması lazım. Orada 60 milyon dolarlık hasar tespit edildi ve bunu geminin P&I sigortası kapsama altına aldı. Sigortanın önemini anlamış olduk. Olmasaydı sıkıntı olurdu. Ama gemilerdeki sigortalara güvenip de yalılarını sigorta yaptırmayanlara ben şaşırıyorum ve üzülüyorum. Gemide de sigorta olmasaydı orada büyük bir sorun olacaktı" şeklinde konuştu.

"SİGORTA ŞİRKETLERİ MUTLAKA EKSPERTİZ YAPARLAR"

Taner Çağatay, yangın riskine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Yalıların çoğu bitişik nizam. Sizin yalınızda çıkacak bir yangının yan tarafa sıçraması sizin sorumluluğunuzdadır. Eğer sizin sigortanız yoksa, sizin yalı da ödenmediği gibi yan taraftaki komşuya da vereceğiniz bütün hasarları ödemek zorunda kalacaksınız. Yalılarda sigorta olmaması biraz şaşırtıcı. Şu anda İstanbul'daki yalıların üçte birinde sigorta yok. DASK zorunlu olduğu için herkes yaptırıyor. Buna çok cüzi miktarlar ekleyerek konut poliçesi de ekleyebilir. Konut poliçesinin ana teminatı yangıdır. Ek teminatlar olarak deprem, terör, hırsızlık, üçüncü şahıs mali mesuliyet gibi birçok ek teminatlarla beraber gelir. Sizi tam bir güvence altına alır. Yalıların tarihi eser kapsamında olmaları veya ahşap olmalarından dolayı sigorta şirketleri de biraz tedirginler. Milyonlarca dolarlık bir teminat veriyorlar ve karşılığında bir anda bir yangın veya hasar anında yüksek miktarlarda ödeme yapmaları gerekiyor. Genelde 2-3 şirket bir araya gelip teminat veriyor. Ve sigorta şirketleri mutlaka ekspertiz yaparlar, riziko tespiti yaptıktan sonra gerekli yangın güvenlik önlemleri alınmış mı alınmamış mı, çok dikkat ederler. Bir de tarihi eser değeri kontrol edilir"

Çağatay ayrıca, 50 milyon dolarlık bir yalının ise yıllık 15 bin dolara sigortalanabileceğini söyledi.

P&I SİGORTASI NEDİR?

Tekne, gemi donatan ve sahiplerinin üçüncü şahıslara karşı, çevreye karşı, kendi personeline ve hatta taşıdığı yük var ise yüke karşı sorumluluklarını karşılayan bir sigorta türü.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kredi kart pazarının 5'te biri TROY logolu olacak
19 Ocak 2020 16:43		 İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti
19 Ocak 2020 00:26
THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı
18 Ocak 2020 17:34		 Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda
18 Ocak 2020 16:06
Tarım ve gıda sektörüne 'kayıt dışı' takibi
18 Ocak 2020 11:14		 Tüketiciler KDV indiriminin fiyatlara yansıtılmasını istiyor
18 Ocak 2020 09:38
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
18 Ocak 2020 09:16		 Karayollarında durum
18 Ocak 2020 09:01
İlaç firmalarından zam baskısı
18 Ocak 2020 08:59		 İşsizlik rakamlarını 'ev hanımları' düşürdü
18 Ocak 2020 08:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:57 - 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı16:48 - KBB, karnesini getiren öğrencilere bileti hediye ediyor16:43 - Kredi kart pazarının 5'te biri TROY logolu olacak16:38 - Valilik, Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı16:33 - Nüfusu azalan Bulgaristan ucuz iş gücü arıyor16:28 - Hemşire, kendi için toplanan parayı başka hastaya harcadı16:23 - 15 Temmuz Derneği'nden, Kanal İstanbul'a destek yürüyüşü16:18 - Afyon'un eşsiz lezzeti: Manda kaymaklı kabak tatlısı16:13 - Muric 'ikinci sarı kartı bilerek gördü' eleştirilerini yanıtladı16:08 - Sahil Güvenlik ekipleri Ege Denizi'nde 7/24 denetimde
16:04 - 800 liralık lavantadan 20 bin liralık yağ elde ediliyor16:00 - 'Sayın Cumhurbaşkanı, umuyorum mektubuma cevap verir'15:56 - Şanlıurfa-Akçakale yolunda el yapımı patlayıcı bulundu15:52 - Türk doktorlar geliştirdi, tüp bebekte umut olacak15:48 - Ankara'da kar yağışı etkili oldu15:44 - Rahşan Ecevit ebediyete uğurlandı15:40 - Kanaat önderi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi15:36 - Burun ameliyatına gitti, hayatının şokunu yaşadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Karnesi sosyal medyada paylaşılan çocuklar tehlikede
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki
Bakan Gül: Hazırladığımız paket af değil
MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarının başarısını araştırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Betül kaçar 1
ekran görüntüsü almak 1
muhteşem yüzyıl 1
Türkiye de eğitimin kalitesine güven azalıyor 2
Proksemi 1
cumartesi 1
Nazire yapmak 1
dinsizin hakkından imansızın gelmesi 1
Özür grubu tayinleri 1
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 5
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam