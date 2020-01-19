Whatsapp çöktü mü? Fotoğraf gönderme sorunu yaşanıyor
Popülere mesajlaşma uygulaması WhatsApp yine çöktüğü haberleriyle gündemde. Whatsapp üzerinden, fotoğraf, video ve ses kaydı gönderilmediğini fark eden vatandaşlar, sosyal medyadan 'Whatsapp çöktü' paylaşımlarında bulunuyor.
|19 Ocak 2020 15:20
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