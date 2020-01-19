1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Whatsapp çöktü mü? Fotoğraf gönderme sorunu yaşanıyor

Popülere mesajlaşma uygulaması WhatsApp yine çöktüğü haberleriyle gündemde. Whatsapp üzerinden, fotoğraf, video ve ses kaydı gönderilmediğini fark eden vatandaşlar, sosyal medyadan 'Whatsapp çöktü' paylaşımlarında bulunuyor.
 19 Ocak 2020 15:20
Yazdır
Whatsapp çöktü mü? Fotoğraf gönderme sorunu yaşanıyor

Whatsapp'ta global çapta bir sorunda yaşanıyor. Türkiye dahil Avrupa'da ağırlıklı olarak erişime sorunu yaşanıyor.

BATI AVRUPA'DA DA ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

WhatsApp'a ulaşım sorunu özellikle; İngiltere, Fransa, İspanya'da görülüyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Biz sosyal medyayı değil, sosyal medya bizi kullanıyor'
19 Ocak 2020 15:08		 Türkiye'nin gündemini değiştiren Ümmü Gülsüm'den sosyal medya açıklaması
17 Ocak 2020 21:17
Wikipedia, sanal ortamda, erişime açıldı
16 Ocak 2020 00:30		 WhatsApp grupları komşuluğu bitiriyor mu?
14 Ocak 2020 23:07
Wikipedia ne zaman açılacak?
13 Ocak 2020 08:46		 Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonunda bir kişi tutuklandı
08 Ocak 2020 12:06
'Hakaret, tehdit ve nefret suçuna varabilen sosyal medya saldırganlığı' uyarısı
08 Ocak 2020 10:12		 Sosyal medya devi Facebook Türkiye'de 8 ilde ofis açıyor
07 Ocak 2020 15:06
FETÖ'den gözaltına alınan 15 kişiden 9'u serbest kaldı
06 Ocak 2020 19:48		 Güven Damgası verilen 12 e-ticaret sitesi
06 Ocak 2020 14:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:57 - 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı16:48 - KBB, karnesini getiren öğrencilere bileti hediye ediyor16:43 - Kredi kart pazarının 5'te biri TROY logolu olacak16:38 - Valilik, Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı16:33 - Nüfusu azalan Bulgaristan ucuz iş gücü arıyor16:28 - Hemşire, kendi için toplanan parayı başka hastaya harcadı16:23 - 15 Temmuz Derneği'nden, Kanal İstanbul'a destek yürüyüşü16:18 - Afyon'un eşsiz lezzeti: Manda kaymaklı kabak tatlısı16:13 - Muric 'ikinci sarı kartı bilerek gördü' eleştirilerini yanıtladı16:08 - Sahil Güvenlik ekipleri Ege Denizi'nde 7/24 denetimde
16:04 - 800 liralık lavantadan 20 bin liralık yağ elde ediliyor16:00 - 'Sayın Cumhurbaşkanı, umuyorum mektubuma cevap verir'15:56 - Şanlıurfa-Akçakale yolunda el yapımı patlayıcı bulundu15:52 - Türk doktorlar geliştirdi, tüp bebekte umut olacak15:48 - Ankara'da kar yağışı etkili oldu15:44 - Rahşan Ecevit ebediyete uğurlandı15:40 - Kanaat önderi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi15:36 - Burun ameliyatına gitti, hayatının şokunu yaşadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Karnesi sosyal medyada paylaşılan çocuklar tehlikede
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki
Bakan Gül: Hazırladığımız paket af değil
MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarının başarısını araştırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
para kazanmak 1
Unutursun mihribanım 2
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 1
nick'in anlamı 1
Stadyumlara ayakta seyirci alinmasi 1
Prokrustes sendromu 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
Betül kaçar 1
üç nokta gıcıklığı 3
dinsizin hakkından imansızın gelmesi 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam