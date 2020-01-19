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Rahşan Ecevit ebediyete uğurlandı

DSP Kurucu Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, sevenleri tarafından ebediyete uğurlandı.
 19 Ocak 2020 15:44
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Rahşan Ecevit ebediyete uğurlandı

DSP Kurucu Genel Başkanı ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, sevenleri tarafından ebediyete uğurlandı.

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi gören Rahşan Ecevit, 17 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Vefat haberi sonrasında konuyla ilgili olarak açıklama yapan Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Rahşan Ecevit'in son arzusunun eşi Bülent Ecevit'in yanına (Devlet Mezarlığına) gömülmek olduğunu kaydetti. Bu istek üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Rahşan Ecevit'in isteğinin yasada yapılacak bir düzenlemeyle mümkün olabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğe olumlu yanıt vermesi üzerine TBMM Başkanı Şentop mecliste grubu bulunan 5 partinin grup başkanvekilleriyle görüşerek ortak bir temenni kararı çıkartılabileceğini söyledi. Kararın tatil sonrasındaki ilk genel kurulda çıkması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından, Cuma akşamı hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in son arzusu yerine getirilmiş oldu.

Aynı kabre defnedildiler

Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş cenazeyi defnetmek için Devlet Mezarlığına götürdü. Devlet Mezarlığı'na kadar araçla götürülen cenaze, alana getirildiğinde Rahşan Ecevit'in sevenleri tarafından defnedileceği mezara kadar omuzlarda taşındı. Dualar eşliğinde defin işlemi gerçekleştirilen Rahşan Ecevit, eski Başbakan Bülent Ecevit'le aynı kabre defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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