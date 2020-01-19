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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu. İncek'te belediye araçları kar küreme çalışması yaptı.
 19 Ocak 2020 15:48
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Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Ankara'da kar yağışı etkili oldu.

Aniden bastıran yağışın ardından çocuklar, karla kaplanan sokaklarda kartopu oynadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

İncek'te belediye araçları kar küreme çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı
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