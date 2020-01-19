Şanlıurfa-Akçakale yolunda el yapımı patlayıcı bulundu
|19 Ocak 2020 15:56
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Akçakale yolu üzerinde bulunan boş bir arsada bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki boş bir arazide bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı bulundu. Olay yerine zırhlı araçlar ve bomba imha uzmanları sevk edilirken, Şanlıurfa - Akçakale karayolu trafiğe kapatılarak, geniş güvenlik tedbiri alındı. Karayolunun birkaç metre ilerisinde bulunan bomba, polisler tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Bilye ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcının miktarı henüz açıklanmazken, patlayıcının yol kenarına kim ya da kimler tarafından bırakıldığı ise araştırılıyor.
Öte yandan, 2 gün önce Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 50'nci kilometresinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenek bulunmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kanaat önderi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
19 Ocak 2020 15:40
|Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü
19 Ocak 2020 15:12
|Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan'ı arıyor
19 Ocak 2020 14:53
|Profesör, 3. kattan atlayarak intihar etti
19 Ocak 2020 13:25
|Organize suç örgütlerine nefes aldırılmadı
19 Ocak 2020 10:10
|Park tartışmasında kaburga kıran akademisyene istenen ceza
19 Ocak 2020 09:42
|Bolu'da takla atan otomobil istinat duvarına çarptı: 2 ölü
19 Ocak 2020 06:51
|'Sahte polis' dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı
19 Ocak 2020 06:45
|Denizli'de fuhuş çetelerine operasyon: 71 gözaltı
18 Ocak 2020 22:26
|Yalova'da Roma dönemine ait 862 sikke ele geçirildi
18 Ocak 2020 21:23