'Sayın Cumhurbaşkanı, umuyorum mektubuma cevap verir'
|19 Ocak 2020 16:00
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz, veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürünü yaymak istiyoruz. Kamunun yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.
İmamoğlu, Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Türk siyaset geçmişinin değerli üyesi Ecevit ailesinin ferdi olan Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten İmamoğlu, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet diledi.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da ücretsiz süt dağıtımı ve su fiyatlarında indirim sözünün yerine getirilmediğine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, süt dağıtımının 100 bine yakın çocuğa yapıldığını ifade etti.Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuna ilişkin açıklama
İmamoğlu, şunları söyledi:
"Belki alışkın oldukları, yardım yapılan insanların deşifre edildiği, gösterildiği ortamları göremedikleri için zannediyorlar ki yapılmıyor. Biz veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürünü yaymak istiyoruz. Kamunun yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Eğer bir şehirde insanlar yoksulsa ve onlara yardım ediliyorsa bu sadece kamu ile vatandaş arasında kalmalı. Bu bizim hassasiyetimiz. Görmek isterlerse beraber gideriz, aileleri tek tek gezeriz. Kendisini misafir etmekten mutlu da olurum."
- "Umuyorum mektubuma cevap verir"
Ulaşımda ve suda indirim yaptıklarını da dile getiren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanlış bilgi verildiğini savundu.İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği
İmamoğlu, "Açıkçası biz onların hesabını veririz, kolay. '2040'a kadar su problemini çözdüm' dediler, niçin çözülmedi? Bununla ilgili bir cevap verilmedi. Biz işimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, umuyorum mektubuma cevap verir. Biz İstanbul'la ilgili bütün bilgileri kendisine aktarırız." diye konuştu.
- "Başta İstanbul'a yanlış yaptırmayız"
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul'daki projeler yerel yönetimlere bırakılmayacak kadar önemli' sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi:
"Tarih tekerrürden ibaret, umarım bir daha bu yanlış cümleleri kurmazlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının yıllar önce İstanbul'a onun bilgisi olmadan müdahale eden Sayın Bakana verdiği cevap dünden beri sosyal medyada, televizyonlarda geziyor. Bu duyguyu kaybetmemesini dilerim. İstanbul'da 16 milyonun seçtiği bir belediye başkanı, hem de tarihin en yüksek oyuyla seçilmiş bir belediye başkanı var. İstanbul halkının bilgisi olmadan İstanbul'a müdahale etmenin bir ihanet olduğunu yıllar önce kendisi açıkladı. Biz de bundan sonra da asla ihanet edilmemesi noktasında aslında tedbir alıyoruz, kendilerine yardımcı oluyoruz. Lütfen bizi dinlesin. Biz ona yanlış yaptırmayız, en başta İstanbul'a yanlış yaptırmayız. Yerelin güçlenmesini dün isteyen Sayın Cumhurbaşkanının bugün kanaatinin değişmesini açıkçası halkımız yorumluyordur diye düşünüyorum."
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