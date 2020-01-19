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15 Temmuz Derneği'nden, Kanal İstanbul'a destek yürüyüşü

15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği, Kanal İstanbul Projesi'ne destek amacıyla Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nden Kanal İstanbul Projesi alanına kadar yürüyüş düzenledi.
 19 Ocak 2020 16:23
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15 Temmuz Derneği'nden, Kanal İstanbul'a destek yürüyüşü

15 Temmuz Birliğini ve Beraberliğini Yaşatma Derneği, Kanal İstanbul Projesi'ne destek amacıyla Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nden Kanal İstanbul Projesi alanına kadar yürüyüş düzenledi.

Dernek Başkanı Fatih Kaya, yürüyüşlerinin amacının milli ve yerli olan tüm projelere sahip çıkmak, desteklemek ve takip etmek olduğunu söyledi.

"Son günlerde tartışılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili millet devlettir, devlet İstanbul'dur, İstanbul Türkiye'dir. Biz de bununla ilgili buraya destek olabilmek adına geldik." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Sloganımız 81 ilden 81 kişiyle Anadolu'dan İstanbul'a gönül köprüleri kurarak Anadolu'dan İstanbul'a kanal açmaya geldik. Kanal İstanbul Projesine destek amaçlı yürüyoruz. Çünkü bizden sonraki nesillere güzel ses getirecek, daha etkin olacak, belki ileriki yıllarda Türkiye'nin elini güçlendirecek olan bu projeye herkesin destek vermesini beklerim. Buradan çıktıktan sonra imkanlarımızla biriktirdiğimiz tüm birikimlerimizi belirlenen devletin hazine hesabına yatıracağız inşallah. Böyle bir kampanya başlatmış olacağız. Devlet varsa millet vardır, millet varsa her şey olur."

Konuşmanın ardından, Kaya ve gruptakiler, yürüyerek Kanal İstanbul Projesi alanına gitti.
Anadolu Ajansı
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