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Hemşire, kendi için toplanan parayı başka hastaya harcadı

Samsun'da 23 yıldır hemşire olarak görev yapan ve kansere yakalanan 3 çocuk annesi Melek Çelik, yurt dışında tedavi olması için toplanan 30 bin lirayı hiç tanımadığı 8 yaşındaki kanser hastası kızın tedavisi için ailesine yollayıp, çocuğun tedavi olmasını sağladı.
 19 Ocak 2020 16:28
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Hemşire, kendi için toplanan parayı başka hastaya harcadı

Samsun'da 23 yıldır hemşire olarak görev yapan ve kansere yakalanan 3 çocuk annesi Melek Çelik, yurt dışında tedavi olması için toplanan 30 bin lirayı hiç tanımadığı 8 yaşındaki kanser hastası kızın tedavisi için ailesine yollayıp, çocuğun tedavi olmasını sağladı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet binasında 23 yıldır hemşire olarak görev yapan 3 çocuk annesi Melek Çelik (41), 7 ay önce akciğer kanserine yakalandığını öğrendi. Hastanede 15 yıl yenidoğan yoğun bakım servisinde, 8 yıl da acil serviste hemşire olarak hizmet verip hastalara şifa bulmada yardımcı olan Çelik'e doktorlar 2 ile 3 yıl arasında ömür biçti. Melek Çelik, ailesiyle birlikte yaptıkları araştırmada Küba'da 2 ila 4 ay arasında sürecek bir tedavi programı olduğunu ve tedavinin 400 bin liraya mal olduğunu öğrendi. Arkadaşları Melek Çelik'in Küba'da tedavi olması için yardım kampanyası başlattı. Çelik, kendisi için toplanan 30 bin lirayı ise Ankara'da özel bir hastanede ilik kanseri tedavisi gören hiç tanımadığı 8 yaşındaki kıza göndererek, küçük kızın ameliyat olmasını sağladı.

Kendi tedavisi için hayırsever vatandaşlardan ve devletten yardım beklediğini belirten Melek Çelik, "Hastalığımın tedavisinin yaptığımız araştırmada Küba'da olduğunu öğrendik. 4 aşı uygulanıyormuş. Bu tedavi de 2 ila 4 ay arasında sürüyormuş. Tedavi masrafı yaklaşık 400 bin lirayı buluyormuş. Bizim bu tedavi için maddi gücümüz yok. Yaşamak için hayırsever insanlardan ve devletimizden yardım bekliyorum. Sosyal medya üzerinden Ardahanlı bir anne bana ulaşarak, parasının olmadığını ancak dua gönderebileceğini belirterek, 'Paramız yok. Ancak size dua gönderiyorum. Çünkü benim kızım da 8 yaşında ve ilik kanseri. Tedavi için bizim de 30 bin liraya ihtiyacımız var' dedi. Ben de ailesinin bilgilerini arayıp Ankara'da bulunan arkadaşlara ulaştım ve böyle bir çocuğun hastanede olup olmadığını, yardıma muhtaç olup olmadığını araştırdım. Gerçekten de özel bir hastanede tedavi altına alınan 8 yaşındaki E.B. adlı kız çocuğunun ilik kanseri için tedavi alması gerekiyor ve ameliyat için de ailenin 30 bin liraya ihtiyacı var. Hiç tereddüt etmeden kendi tedavim için toplanan 30 bin lirayı Ankara'daki tedavi gören çocuğun ailesine gönderdim. Çocuk ameliyat olup, 2 gün önce taburcu oldu. Bu beni çok mutlu etti. Bir çocuğun hayatına dokunmak benim kendi hastalığımı ve acımı bana unutturdu. Çok mutluyum" diye konuştu.

Melek Çelik'in eşi Behçet Çelik ise, "Kendi tedavisi için toplanan parayı hiç tanımadığı bir çocuğun tedavisi için kullanınca eşimle gurur duydum" şeklinde konuştu.

Çelik ailesinin İstanbul'da bir inşaat işçisinin işkencesine uğrayan ve bir iş adamı tarafından ayaklarına poşet bağlı halde bulunan kediyi de sahiplendiği öğrenildi. İş adamının kendisi köpek beslediği için kediyi sahiplenmesi için aile aradığını anlatan Melek-Behçet Çelik çifti, özel araçla Samsun'a gönderilen Wilma adını verdikleri kediye 2.5 yıldır evlerinde baktıklarını dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı
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