1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kredi kart pazarının 5'te biri TROY logolu olacak

BKM Genel Müdürü Canko, TROY logolu kart adedinin 10 milyonu aştığını belirterek, "2026'da TROY logolu kart adedinin pazarın yüzde 20'sini oluşturmasını hedefliyoruz." dedi.
 19 Ocak 2020 16:43
Yazdır
Kredi kart pazarının 5'te biri TROY logolu olacak

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, Türkiye'nin ödeme yöntemi (TROY), BKM Express ve "Bilgiguvende.com"a ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin ilk ve tek kartlı ödeme alt yapısı olan TROY'un bugün 26 banka, 5 elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 31 üyesi bulunduğunu belirten Canko, bu üyelerin Türkiye kartlı ödemeler pazarının yüzde 100'ünü temsil ettiğini söyledi.

TROY logolu kart adedinin 10 milyonu aştığını ifade eden Canko, "2026'da ise TROY logolu kart adedinin pazarın yüzde 20'sini oluşturmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin yerel değerlerinden ilham alıyor, TROY logolu kartlarla ülkemizin kendi ödeme yöntemine kavuşmasını mümkün kılmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Canko, sunduğu ürün ya da hizmetin toplumsal faydaya dönüşmesi, yenilikçi ürünlerin hızlı bir şekilde pazara sunulması ve yeni teknolojilere herkesin ulaşması hedefleriyle hareket eden TROY'un, bu amaç doğrultusunda TROY İnovasyon Merkezi'ni 2016 yılında kurduğunu hatırlattı.

TROY'un mobil temassız ödeme teknolojisi sayesinde Android ve iOS cihazlarla temassız, hızlı ve güvenli ödeme yapıldığına dikkati çeken Canko, şöyle devam etti:

"Hayatın her alanında hızlı ve güvenli ödeme deneyimi için TROY'un karekodla ödeme çözümü de hazır. Diğer yandan, TROY İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen çip entegrasyonuyla birlikte giyilebilir teknolojilerle de ödeme yapılmaya başlandı. Bilekliklere entegre edilen bu çip ile kullanıcılar temassız ödeme yapabiliyor. Amacımız ödeme teknolojilerinde Türkiye'ye özgü çözümler getirerek Türkiye'de fark yaratmak."

"BKM Express ile 9,6 milyon TL bağış yapılmasına aracılık ettik"

Soner Canko, 7 yıl önce hayata geçirdikleri ve 40 binden fazla iş yerinde 1,8 milyon kullanıcıya hizmet veren Türkiye'nin Dijital Cüzdanı BKM Express'le bugün web, mobil ve mağazalarda kısacası her yerde hem güvenli hem kolay ödeme yapılmasını sağladıklarını belirtti.

BKM Express olarak sivil toplum ile STK'lar arasında köprüler kurmayı ve bağış kültürünü dijitalleştirmeyi misyon edinerek dijital bağış özelliğini hayata geçirdiklerini ifade eden Canko, dijital bağış özelliğiyle 2015 yılından bugüne kadar 250 sivil toplum kuruluşuna (STK) 394 bin işlem adediyle 9,6 milyon TL bağış yapılmasına aracılık ettiklerini aktardı.

"Bilgiguvende.com ile kart kullanıcılarını dolandırıcılığa karşı uyarıyoruz"

BKM Genel Müdürü Canko, bilginin korunması için çok sayıda yasal önlem ve mekanizmanın olduğunu ancak en güçlü korumanın kullanıcının bilinçlenmesiyle başladığını söyledi.

Bu nedenle dolandırıcılık olaylarına karşı kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda BKM olarak uyardıklarını belirten Canko, şunları kaydetti:

"Hem kişilerin hem de kurumların bu tehditlerden korunması için sosyal mühendisliğin ve dolandırıcılık türlerinin ne olduğunu, saldırı yollarını ve bu saldırılardan korunma yöntemlerini anlatıyoruz. Kullanıcıların bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir platform olan www.bilgiguvende.com ile bilgi güvenliği konusunda internete başvuran kullanıcıların karşısına doğru ve güvenilir içeriğin çıkmasını, düzenli olarak kullanıcıları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Platformun Facebook, Twitter ve Instagram kanalları üzerinden de bilgi güvenliğiyle ilgili özel içeriklere ulaşılabiliyor."

Canko, bilgi güvenliği konusunda sesimizin daha kuvvetli çıkmasını sağlamak için oyuncu Demet Evgar'la birlikte bir reklam kampanyası serisini de hayata geçirdiklerini anlattı.

Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin mizahi bir üslupla anlatıldığı kampanya kapsamında önce "Palavra", daha sonra da "Sana Ne!" şarkılarının klibin başrolünde yer alan Demet Evgar tarafından seslendirildiğini belirten Canko, bu kampanya ile pek çok kişide bilgi güvenliği ile ilgili mizahi bir yolla güçlü bir farkındalık yarattıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma
19 Ocak 2020 15:16		 İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti
19 Ocak 2020 00:26
THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı
18 Ocak 2020 17:34		 Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda
18 Ocak 2020 16:06
Tarım ve gıda sektörüne 'kayıt dışı' takibi
18 Ocak 2020 11:14		 Tüketiciler KDV indiriminin fiyatlara yansıtılmasını istiyor
18 Ocak 2020 09:38
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
18 Ocak 2020 09:16		 Karayollarında durum
18 Ocak 2020 09:01
İlaç firmalarından zam baskısı
18 Ocak 2020 08:59		 İşsizlik rakamlarını 'ev hanımları' düşürdü
18 Ocak 2020 08:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:57 - 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı16:48 - KBB, karnesini getiren öğrencilere bileti hediye ediyor16:43 - Kredi kart pazarının 5'te biri TROY logolu olacak16:38 - Valilik, Cemevi'ndeki olayla ilgili soruşturma başlattı16:33 - Nüfusu azalan Bulgaristan ucuz iş gücü arıyor16:28 - Hemşire, kendi için toplanan parayı başka hastaya harcadı16:23 - 15 Temmuz Derneği'nden, Kanal İstanbul'a destek yürüyüşü16:18 - Afyon'un eşsiz lezzeti: Manda kaymaklı kabak tatlısı16:13 - Muric 'ikinci sarı kartı bilerek gördü' eleştirilerini yanıtladı16:08 - Sahil Güvenlik ekipleri Ege Denizi'nde 7/24 denetimde
16:04 - 800 liralık lavantadan 20 bin liralık yağ elde ediliyor16:00 - 'Sayın Cumhurbaşkanı, umuyorum mektubuma cevap verir'15:56 - Şanlıurfa-Akçakale yolunda el yapımı patlayıcı bulundu15:52 - Türk doktorlar geliştirdi, tüp bebekte umut olacak15:48 - Ankara'da kar yağışı etkili oldu15:44 - Rahşan Ecevit ebediyete uğurlandı15:40 - Kanaat önderi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi15:36 - Burun ameliyatına gitti, hayatının şokunu yaşadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Karnesi sosyal medyada paylaşılan çocuklar tehlikede
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki
Bakan Gül: Hazırladığımız paket af değil
MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarının başarısını araştırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Rahşan Ecevit 2
vestelcell 1
fellah köftesi 1
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
eskiyi getir yeniyi götür 2
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 5
lanet 2
Leyla ile Mecnun 1
Cehalet konuşurken akıl güler 1
Nazire yapmak 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam