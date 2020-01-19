1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı

Ekranların en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e yemek sorusu damga vurdu. "Hangi adda bir yemek vardır?" sorusunun cevabı yarışmacıya zor anlar yaşattı.
 19 Ocak 2020 16:53
Yazdır
60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 18 Ocak Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak bir sorunun cevabı izleyenleri bile zorladı.


60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı

60 BİNLİK SORUDA TAKILDI

ATV'nin her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen yarışma programı Milyoner'de bu hafta Selin Hanım adlı yarışmacı soruları arka arkaya bilerek 60 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Ancak genç yarışmacı 60 bin TL'lik soruda takıldı.

SORUYU DUYUNCA ŞAŞIRDI

"Hangi adda bir yemek vardır?" sorusuyla karşı karşıya kalan Selin Hanım, daha önce böyle bir şey duymadığını, şıklar hakkında en ufak bir bilgisinin olmadığını söyledi.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Kazandığı parayı riske atmak istemeyen Selin Hanım kısa bir süre düşündükten sonra yarışmadan çekildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Devam etseydiniz hangi cevabı verirdiniz?"sorusuna genç yarışmacı yanlış seçeneği işaretledi.

İşte Milyoner'de merak edilen soru;

Soru: Hangi adda bir yemek vardır?

A: Cırtımcırt

B: Pırtımpırt

C: Tırtımtırt

D: Zırtımzırt

Doğru cevap: B: Pırtımpırt

PIRTIMPIRT NEDİR?

Pırtımpırt veya kirtimburt, Kayseri'nin Develi ilçesine ait bir ev yemeğidir. Taze asma yapraklarının parçalanıp (pırtılıp) tencerede pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif ekşili tat, yemeği diğer yeşil yaprak (ıspanak, pazı) yemeklerinden ayırır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Acılı mühendis babadan oğluna hüzünlü veda
19 Ocak 2020 17:33		 Afyon'un eşsiz lezzeti: Manda kaymaklı kabak tatlısı
19 Ocak 2020 16:18
800 liralık lavantadan 20 bin liralık yağ elde ediliyor
19 Ocak 2020 16:04		 Rahşan Ecevit ebediyete uğurlandı
19 Ocak 2020 15:44
Burun ameliyatına gitti, hayatının şokunu yaşadı
19 Ocak 2020 15:36		 Güney bebek, yanlış tedavi nedeniyle engelli kaldı!
19 Ocak 2020 15:32
Askerler üşümesin diye montlarını giydirdiler
19 Ocak 2020 14:40		 Kanal İstanbul'a destek için birikimlerini bağışlayacaklar
19 Ocak 2020 14:31
Parmaklarını ilginç şekillere sokan genç şaşkına çeviriyor
19 Ocak 2020 13:04		 Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kadın balıkçısı: Çınar Kılıç
19 Ocak 2020 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Fosil yakıtlar 2090 yılına kadar yok olacak18:21 - H. Dink'i anma etkinliklerinde geniş güvenlik önlemleri18:16 - Firari FETÖ'cüler ABD'de mağdur algısına başladı18:10 - Sendikalardan şubatta 40 bin ek öğretmen atanması talebi18:04 - İYİ Parti'nin konferans afişlerine suç duyurusu18:00 - Berlin'deki Libya Konferansı başladı17:54 - Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi17:48 - Isparta'da itfaiye dar sokağa giremedi, zor anlar yaşandı17:43 - Kütahya'da 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi17:38 - Metrelerce yüksekliğe ulaştı. Evler kara gömüldü
17:33 - Acılı mühendis babadan oğluna hüzünlü veda17:28 - Fındık fiyatları 2 ayda 14 liradan 20 liraya yükseldi17:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama17:18 - Galatasaray sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı17:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi17:08 - 'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmaları tamamlandı17:03 - Türk çayı 2019'da 15 milyon dolar kazandırdı16:58 - AB'den 'Türkiye fonlarında kesinti olmayacak' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Karnesi sosyal medyada paylaşılan çocuklar tehlikede
Bakan Gül: Hazırladığımız paket af değil
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki
MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarının başarısını araştırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşk 2
Nazire yapmak 1
nick'in anlamı 1
250 gram. 2
otomatik vites 1
Prokrustes sendromu 2
Stadyumlara ayakta seyirci alinmasi 1
yalnızlıkla sevmek 1
Vekillere 007 ajandası 2
Mustafa kemal'le birlikte ahlaksızlık ve dinsizlik getirildi 3
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam