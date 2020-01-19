60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı
|19 Ocak 2020 16:53
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ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 18 Ocak Cumartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Ancak bir sorunun cevabı izleyenleri bile zorladı.
60 BİNLİK SORUDA TAKILDI
ATV'nin her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen yarışma programı Milyoner'de bu hafta Selin Hanım adlı yarışmacı soruları arka arkaya bilerek 60 bin TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Ancak genç yarışmacı 60 bin TL'lik soruda takıldı.
SORUYU DUYUNCA ŞAŞIRDI
"Hangi adda bir yemek vardır?" sorusuyla karşı karşıya kalan Selin Hanım, daha önce böyle bir şey duymadığını, şıklar hakkında en ufak bir bilgisinin olmadığını söyledi.
YARIŞMADAN ÇEKİLDİ
Kazandığı parayı riske atmak istemeyen Selin Hanım kısa bir süre düşündükten sonra yarışmadan çekildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun "Devam etseydiniz hangi cevabı verirdiniz?"sorusuna genç yarışmacı yanlış seçeneği işaretledi.
İşte Milyoner'de merak edilen soru;
Soru: Hangi adda bir yemek vardır?
A: Cırtımcırt
B: Pırtımpırt
C: Tırtımtırt
D: Zırtımzırt
Doğru cevap: B: Pırtımpırt
PIRTIMPIRT NEDİR?
Pırtımpırt veya kirtimburt, Kayseri'nin Develi ilçesine ait bir ev yemeğidir. Taze asma yapraklarının parçalanıp (pırtılıp) tencerede pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif ekşili tat, yemeği diğer yeşil yaprak (ıspanak, pazı) yemeklerinden ayırır.
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