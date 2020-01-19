1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk çayı 2019'da 15 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den geçen yıl gerçekleştirilen çay ihracatı, önceki yıla oranla yüzde 15 artarak 15 milyon 247 bin 563 dolara ulaştı- En çok ihracat yapılan ülke 5 milyon 876 bin 152 dolarla Belçika oldu
 19 Ocak 2020 17:03
Yazdır
Türk çayı 2019'da 15 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den geçen yıl 110 ülkeye 15 milyon 247 bin 563 dolarlık çay ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 4 bin ton çay ihraç edilerek, karşılığında 15 milyon 247 bin 563 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden 2018 yılında ise 3 bin 608 ton çay ihracatı karşılığında 13 milyon 235 bin 900 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'den geçen yıl yapılan çay ihracatı, bir önceki yıla göre miktarda yüzde 11, değerde de yüzde 15 arttı.

En fazla çay ihraç edilen ülkeler sıralamasında 5 milyon 876 bin 152 dolarlık ihracatla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye geçen yıl bin 553 ton çay satıldı. 2018 yılında 693 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 3 milyon 168 bin 717 dolar kazanç sağlanan Belçika'ya geçen yıl yapılan çay ihracatı, önceki yıla göre miktarda yüzde 124, değerde yüzde 85 arttı.

Türkiye'den geçen yıl yapılan çay ihracatında Belçika'yı 2 milyon 2 bin 540 dolarla Almanya, 1 milyon 684 bin 126 dolarla KKTC izledi.

- Bölge ihracatı yüzde 30 arttı

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki firmalarca geçen yıl 2 bin 853 ton çay ihraç edilerek, 8 milyon 459 bin 461 dolar gelir elde edildi.

Bir önceki yıl 2 bin 388 tonluk çay ihracatından 6 milyon 518 bin 834 dolar gelir sağlanan Doğu Karadeniz'den geçen yıl yapılan çay ihracatı, 2018 yılına oranla miktarda yüzde 19, değerde de yüzde 30 arttı.

Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta, 5 milyon 818 bin 175 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika'yı 693 bin 569 dolarla ABD ve 543 bin 975 dolarla KKTC takip etti.

- "Çay ihracatımız daha üst rakamlara ulaşacaktır"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk çayının bölge ve ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağladığını söyledi.

Çay ihracatından geçen yıl 15 milyon doları aşkın gelir elde edildiğini vurgulayan Turgut, Türk çayının yurt dışı pazarlarda bilinirliğinin artmasının çay ihracatına pozitif yansıdığını ifade etti.

Turgut, tanıtıma daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"ÇAYKUR'un uluslararası gıda fuarlarına katılarak tanıtım yapması çay ihracatımıza çok büyük katkı sağladı. Özel sektör markalarımızın da dünyanın önde gelen gıda fuarlarına katılım sağlayarak tanıtım yapmalarıyla çay ihracatımız daha üst rakamlara ulaşacaktır. Bu kapsamda Türk çayı ihracatının ve ülke çeşitliliğinin yeni yılla birlikte giderek daha da artacağına inanıyoruz. Bu yıl çaydan daha fazla gelir elde etmeyi planlıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fosil yakıtlar 2090 yılına kadar yok olacak
19 Ocak 2020 18:26		 'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmaları tamamlandı
19 Ocak 2020 17:08
Kredi kart pazarının 5'te biri TROY logolu olacak
19 Ocak 2020 16:43		 Boğaz'ın incisi yalılara gemi tehlikesine karşı özel koruma
19 Ocak 2020 15:16
İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti
19 Ocak 2020 00:26		 THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı
18 Ocak 2020 17:34
Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda
18 Ocak 2020 16:06		 Tarım ve gıda sektörüne 'kayıt dışı' takibi
18 Ocak 2020 11:14
Tüketiciler KDV indiriminin fiyatlara yansıtılmasını istiyor
18 Ocak 2020 09:38		 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
18 Ocak 2020 09:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Fosil yakıtlar 2090 yılına kadar yok olacak18:21 - H. Dink'i anma etkinliklerinde geniş güvenlik önlemleri18:16 - Firari FETÖ'cüler ABD'de mağdur algısına başladı18:10 - Sendikalardan şubatta 40 bin ek öğretmen atanması talebi18:04 - İYİ Parti'nin konferans afişlerine suç duyurusu18:00 - Berlin'deki Libya Konferansı başladı17:54 - Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi17:48 - Isparta'da itfaiye dar sokağa giremedi, zor anlar yaşandı17:43 - Kütahya'da 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi17:38 - Metrelerce yüksekliğe ulaştı. Evler kara gömüldü
17:33 - Acılı mühendis babadan oğluna hüzünlü veda17:28 - Fındık fiyatları 2 ayda 14 liradan 20 liraya yükseldi17:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama17:18 - Galatasaray sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı17:13 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi17:08 - 'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmaları tamamlandı17:03 - Türk çayı 2019'da 15 milyon dolar kazandırdı16:58 - AB'den 'Türkiye fonlarında kesinti olmayacak' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Karnesi sosyal medyada paylaşılan çocuklar tehlikede
Bakan Gül: Hazırladığımız paket af değil
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki
MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarının başarısını araştırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 1
Unutursun mihribanım 2
televizyonlarda izlenecek bir şey olmaması 1
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 5
vestelcell 1
nick'in anlamı 1
meteliğe kurşun atmak 1
cumartesi 1
yalnızlıkla sevmek 1
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam