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'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmaları tamamlandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan 'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Türkiye'nin en önemli ulaşım projeleri arasında gösterilen 3 katlı 'Büyük İstanbul Tüneli' için geri sayım başladı. Tünelin geçeceği bildirilen güzergah havadan fotoğraflandı.
 19 Ocak 2020 17:08
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'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmaları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü katıldığı törende Büyük İstanbul Tüneli ile ilgili açıklama yapmış, etüt çalışmalarının tamamlandığını ifade etmişti. Marmaray ve Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan yeni tüneli günde 6.5 milyon yolcunun kullanması bekleniyor.

ANA TÜNEL HASDAL VE ÇAMLIK KAVŞAKLARI ARASINDA OLACAK

Büyük İstanbul Tüneli projesi için ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Büyük İstanbul Tüneli projesinde ana tünelin, Avrupa Yakası'ndaki Hasdal kavşağından başlayarak, boğazın 140 metre altından geçerek Anadolu Yakası'ndaki Beykoz Küçüksu'nun altından Çamlık kavşağına kadar uzanması planlanıyor. Tünel oradan da TEM'e bağlanacak.

11 RAYLI SİSTEM HATTINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Tünel faaliyete geçtikten sonra 11 raylı sistem hattını birbirine bağlayacak ve Marmaray ile da entegre olacak. Büyük İstanbul Tüneli projesinde Bakırköy İncirli'den başlayacak raylı sistem, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya gelerek ana tünele bağlanacak. Denizin altından Anadolu Yakası'na geçen metro Söğütlüçeşme'ye kadar devam edecek. Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hatlarının Gayrettepe istasyonunda, Altunizade-Sabiha Gökçen metro hattının ise Altunizade istasyonunda 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne tam olarak entegre edildiği öğrenilirken, böylece yolcuların herhangi bir istasyonda indi-bindi yapmaksızın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na doğrudan ulaşabileceği belirtiliyor.

BOĞAZ'DAKİ ZEMİN ETÜD ÇALIŞMASI

Panama bayraklı araştırma gemisi Fugro Scout, 2017 yılının Temmuz ayında zemin etüdü için geldiği İstanbul Boğazı'nda çalışma yapmıştı.
DHA
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