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Galatasaray sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-1 mağlup etti- Galatasaray'ın gollerini Emre Akbaba ve Falcao kaydetti- Cezalı duruma düşen Marcao, Konyaspor maçında forma giyemeyecek
 19 Ocak 2020 17:18
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Galatasaray sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenerek sezonunun ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Emre Akbaba ve Radamel Falcao atarken, Yukatel Denizlispor'un golünü Muhammet Özkal kaydetti.

Süper Lig'de üst üste 2. galibiyetini elde eden Galatasaray puanını 30'a çıkartırken, Yukatel Denizlispor ise 22 puanda kaldı.

- İlk gol VAR'la geçerli sayıldı

Galatasaray'ın karşılaşmada attığı ilk gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla geçerli sayıldı.

Maçın 26. dakikasında gelişen atakta Seri'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Saracchi'nin yerden ortasında, altıpas önünde Emre Akbaba gelişine yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

Bu pozisyonda yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu bayrağını kaldırırken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu da ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. Uğurlu daha sonra VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından pozisyonda ofsayt olmadığını belirterek, golün nizami olduğuna karar verdi.

- Emre Akbaba sahalara hızlı döndü

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Emre Akbaba, sahalara gollerle dönüş yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile hafta içinde oynanan maçta görev alarak 8 ay 4 gün süren forma hasretini sonlandıran Emre Akbaba, 1-1 berabere biten müsabakada takımının golünü kaydeden isim olmuştu.

Yukatel Denizlispor karşısında da 8 ay 8 gün sonra Süper Lig maçına çıkan milli futbolcu, takımının ilk golünü kaydetti.

Emre Akbaba, ligde en son geçen sezonun 3. haftasında, 27 Ağustos 2018'de Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta ağları havalandırmıştı.

- Falcao'nun 4. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Radamel Falcao, bu sezon Süper Lig'de 4. kez topu filelere gönderdi.

Sakatlığı nedeniyle ilk devrenin büyük bölümünde formasından uzak kalan Kolombiyalı futbolcu, ligde 3 gol atmıştı.

Ligdeki 4 golünü de iç saha maçlarında kaydeden Falcao, Türkiye Kupası'nda da bir kez gol sevinci yaşadı.

- Sekidika ilk maçına çıktı

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Jesse Sekidika Galatasaray'da ilk maçına çıktı.

Nijeryalı futbolcu, 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna girerek ilk kez resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

- Marcao cezalı duruma düştü

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao, karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Marcao, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

- Muhammet Özkal oyuna girdi, golünü attı

Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Muhammet Özkal, oyuna girdikten 5 dakika sonra gol attı.

Karşılaşmanın 59. dakikasında sakatlanan Mustafa Yumlu'nun yerine oyuna dahil olan Muhammet Özkal, 64. dakikada topu ağlarla buluşturdu.

Bu arada karşılaşmayı 33 bin 9 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.
Anadolu Ajansı
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