Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçilerden coşkulu karşılama
|19 Ocak 2020 17:23
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde kendisini bekleyen ve sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı.
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