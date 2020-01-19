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Fındık fiyatları 2 ayda 14 liradan 20 liraya yükseldi

Serbest piyasada fındık fiyatları 20 lirayı görürken, Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu ise üreticilerin biraz daha fındığı elinde tutması halinde fiyatların daha yükselebileceğini ileri sürdü.
 19 Ocak 2020 17:28
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Fındık fiyatları 2 ayda 14 liradan 20 liraya yükseldi

Serbest piyasada fındık fiyatları 20 lirayı görürken, Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu ise üreticilerin biraz daha fındığı elinde tutması halinde fiyatların daha yükselebileceğini ileri sürdü.

2019 yılında İtalya'da ve Gürcistan'da rekolte az olması, Türkiye'yi bir adım öne geçirdi. 121 ülkeye yapılan 319 bin 772 ton fındık ihracatı 2 milyar 28 milyon 727 bin dolar gelir getirmesi etkili olduğunu kaydeden Alaplı Ziraat Oda Başkanı Şeref Türkoğlu, "Sezonun neredeyse sonlarına geldik ve şu anda fındık fiyatı serbest piyasada 20 TL civarında. Çin'in piyasaya girmesi, iç tüketimde de fındığın tüketiminin artması, talebi yoğunlaştırdı. Dolayısıyla talep artınca arz yönünde denge bozuldu. Avrupalı alıcılar tamamen Türkiye'ye yöneldi. Çünkü bu ülkelerde fındık rekoltesinin düşük olduğunu biliyoruz Şu andaki göstergeler, fındık fiyatının 22 ila 24 lira bandında oluşacağını gösteriyor" diye konuştu.

"Elinde çok az miktarda fındık olan üretici var"

Fındık fiyatlarının bundan sonraki günlerde bu rakamlardan düşmeyeceğini ve üreticilerin büyük bir kısmının fındığını sattığını ifade eden Türkoğlu, "Bugün serbest piyasada oluşan fiyatlar ise fiyatının çok üstünde. Fakat üreticilerin elinde çok az miktarda fındık var. Fiyatlar şu anda tavan yaptı. Fındık fiyatlarının bundan sonraki günlerde bu rakamlardan aşağıda olacağını düşünmüyoruz. Çünkü devlet müdahalesiyle birlikte fındık piyasası artık istikrarlı bir hale gelmiştir. Bugünkü fiyatlar önümüzdeki sezonun da artık istikrarlı geçeceğinin habercisidir. Şu andaki göstergeler 22 lira ile 24 lira bandında fındık fiyatları oluşacak gibi görünüyor. Yukarısı olur mu bilemiyorum. Tabi ki bu, bu senenin fındığının oluşmasına da bağlı. Fındık karanfillerinde bir uyanış olup, peşinden bir zirai don afeti gelişirse, o zaman fındık fiyatlarının nereye gideceğini kimse tahmin edemez" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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