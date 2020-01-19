Isparta'da itfaiye dar sokağa giremedi, zor anlar yaşandı

Isparta'nın en işlek noktalarından olan Kafeler Caddesi'nde yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında daire bulunan bir tüp patlayarak camları kırarken, olaya müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, dar sokağa giremedi. Ekipler, uzun uğraşlar vererek uzattıkları hortumla, söndürme çalışmalarını güçlükle yapabildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi'ndeki 1005.Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı 4 katlı binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle birlikte olay yerine İtfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dar olmasından dolayı yangının çıktığı apartmanın bulunduğu sokağa giremedi.

Çıkan yangında evdeki tüpün de patlaması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Yangının çıktığı apartmanda yaşayanlar ise itfaiye ve polis ekipleri tarafından güçlükle dışarı çıkarılabildi. Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekipleri zor anlar yaşarken, camları kırılan apartman dairesinin parçaları da aşağı bölgede bulunan işletmelerde hasar oluşturdu. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınırken, dairede soğutma yapıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlatırken, yangının çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonunda netlik kazanacak.

"Buradaki açma - kapama noktalarıyla ilgili acil durumlar için önlem alınmasını istiyoruz"

Yangının çıktığı sokakta işletmesi bulunan Salih Güneştepe, "Burası dar bir sokağımız. Buraya gelen bütün trafik postane arkasından işlediğinden, acil durumlarda ambulans ve itfaiyenin gelmesi gerektiğinde çok zor durumda kalıyoruz. Bu bölgede (Kafeler Caddesi) 3-4 tane açma - kapama noktası var ama kilitli, acil durumlarda buraların açılması gerektiğinde çok zor durumda kalıyoruz. Bunun için bir önlem alınmasını rica ediyoruz" dedi.

"Yangını görünce hemen itfaiyeyi aradık"

Yangını fark edince içeridekileri kurtarma çalışmalarına katılan bir vatandaş ise, "Ben, yangın çıktığında arka taraftaki dükkanımızdaydım. Birden yangının çıktığını ve alevlendiğini gördük. İçeriden dumanlar çıkmaya başladı, hemen itfaiyeyi aradık. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi, ben de arka taraftan çocukları çıkardım. Gerisi zaten itfaiye ekipleri hallettiler" diye konuştu.