Firari FETÖ'cüler ABD'de mağdur algısına başladı

ABD'de bulunan FETÖ'cüler Emre Uslu ve Abdülhamit Bilici'den sonra geçtiğimiz günlerde eski milletvekili Hakan Şükür'ün de Uber şoförlüğü yaptığına dair görüntüler paylaşılırken, bunun FETÖ'nün yeni bir algı operasyonu olduğu değerlendiriliyor. ABD'de Uber şoförlüğünü ilk olarak geçtiğimiz haziran ayında FETÖ'nün firari baş aktörlerinden Emre Uslu yapmıştı.

FETÖ'ye ait bir okulda sözde ders verip örgüt propagandası yapan Uslu, ofisinde FETÖ'cülerle buluşuyor ve tüm örgütsel faaliyetlerini buradan koordine ediyor. Uslu'nun ardından, kapatılan Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici'nin de Uber şoförlüğü yaptığı görüntüler yayınlanmıştı. Yine geçtiğimiz hafta, kapatılan FETÖ'nün yayın organlarından Kanaltürk ve Bugün TV'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Tarık Toros'un da pizza dağıtımı yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Son olarak Hakan Şükür'ün Uber şoförlüğü yaptığına dair görüntüler servis edilirken; bunun FETÖ'nün yeni bir algı operasyonu olduğu değerlendiriliyor. Şükür, Uber şoförlüğünü önce zor durumda olduğu için yaptığını söylemiş, sosyal medyadan tepki gelince çark ederek İngilizcesini geliştirmek için böyle bir yola başvurduğunu ifade etmişti. ABD'ye firar ettikten sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür'ün ikamet ettiği evin bedeli, bölgedeki emlak değerleme sitelerine göre 13 milyon dolar. Eylül 2015'ten bu yana ailesiyle kaldığı evin aylık kirası ise 6 bin 850 dolar, yani 41 bin 194 TL. Hakan Şükür'ün, lüks arabalara olan düşkünlüğü de dikkat çekiyor. Şükür, son model Lexus, Mercedes jipler ve Volkswagen binek araçlarla görüntülenmişti.

İÇERİDEKİ TABANA OYNUYORLAR

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre, örgüt yöneticileri, Türkiye'de kalan tabanı sağlam tutmak için bu yönde paylaşım ve açıklama yapma talimatı verdi. Örgütün ayrıca, ABD'de de 'ülkemiz bizi mağdur ediyor' algısını oluşturmak için, FETÖ mensuplarının kendilerini 'zor durumdaymış' gibi göstermeye çalıştığı ifade ediliyor. Türkiye'den kaçtıktan sonra kendilerine lüks bir hayat kuran FETÖ mensupları, yüz binlerce dolarlık ev ve arabalarla lüks içinde yaşıyor.