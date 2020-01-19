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H. Dink'i anma etkinliklerinde geniş güvenlik önlemleri

Öldürülüşünün 13. yılında Hrant Dink adına düzenlenen anma etkinlikleri nedeniyle Şişli'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Etkinlik süresince Şişli'de bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
 19 Ocak 2020 18:21
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H. Dink'i anma etkinliklerinde geniş güvenlik önlemleri

19 Ocak 2007'de silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 15.00'da suikaste uğradığı Osmanbey'deki Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma etkinlikleri düzenlenecek. Tören öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca etkinlik nedeniyle saat 11.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ETKİNLİK SÜRESİNCE BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Şişli'de bugün saat 15.00'da gerçekleştirilecek olan Hrant Dink'i anma etkinliği süresince Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Cadde girişi) Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapalı olacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada alternatif güzergahlar için ise, "Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek" denildi.

4,5 SAAT BOYUNCA TRENLER OSMANBEY İSTASYONUNU PAS GEÇECEK

Ayrıca İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Osmanbey istasyonu saat 12.00-16.30 saatleri arasında işletmeye kapatılacak. Bu saatler arasında trenler Osmanbey istasyonunda durmayacak, istasyonu pas geçecek.

DHA
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