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'Küçük Venedik' çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Uluabat Gölü'ne kıyı Gölyazı Mahallesi, değişen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak
 19 Ocak 2020 19:15
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'Küçük Venedik' çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'ne kıyı Gölyazı Mahallesi, yenilenen çehresiyle misafirlerini bekliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Japon Seyahat Acenteleri Birliğinin (JATA) 2017 yılında Avrupa'da görülebilecek 30 bölgeden biri olarak gösterdiği Gölyazı'da adanın tamamında altyapıdan üstyapıya önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 7 bin 43 metrekare tamburlanmış bergama doğal granit ile döşeme kaplaması, 30 bin 698 metrekare 8 santimetre yüksekliğinde her renk ve ebatta mikronlu beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapıldı.

Beton bordür, beton parke döşemeleriyle toplam 47 bin metrekare alan yeniden düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm bu çalışmalar için toplam 5,5 milyon lira harcandı.

Yaz aylarına kadar meydan çevrelerine ferforje korkuluk imalatları, yeşil alan düzenlemeleri ve park bahçelere oturma grupları yerleştirilmesi çalışmaları da tamamlanacak.

Göl içindeki canlı yaşamının korunması amacıyla evsel ve sanayi atıkları için 19 milyon 275 bin liralık altyapı yatırımı yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 8 bin 880 metre içme suyu ve isale hattı, 1000 tonluk içme suyu deposu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı imalatı ve 4 adet atıksu terfi merkezi ve ekipmanları çalışmaları gerçekleştirildi.

- "Önemli işlere imza attık"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği Gölyazı'yı ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, Gölyazı'nın bu yaz mevsiminde çok daha canlı olacağını bildirdi.

Aktaş, Bursa'nın turizm anlamında en önemli değerlerinden birinin de Gölyazı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ocak ayına rağmen burada eşsiz bir ortam var. Bütünüyle sit alanı olan bu bölge tarihi mirasın önemli izlerini bağrında barındırıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak önemli işlere imza attık. Birileri gibi algı yapmıyoruz, bizatihi hizmet ediyoruz ve bu hizmetimizin karşılığını sahada görüyoruz. Alt ve üstyapıda şu ana kadar yaklaşık 25 milyon liralık yatırım yaptık. Gölyazı'yı bu yaz çok hareketli günler bekliyor. Çünkü bundan sonra tanıtımına ağırlık vereceğiz. Bu güzelliklerden başta Gölyazılılar olmak üzere hepimiz istifade edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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