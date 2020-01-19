Cumhurbaşkanı kararını beklemeden ilana çıkan iki üniversite iptal etmek zorunda kaldı!

Hatırlayacağınız üzere, 14 Ocak 2020 tarihinde Memurlar.net'te yayımlanan "2 Üniversite İstisna Kararını Beklemeden İlana Çıktı" başlıklı haberimizde; 03 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de Gaziantep Üniversitesi tarafından 44 Öğretim Üyesi, 04 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de ise Samsun Üniversitesi tarafından 19 Öğretim Üyesi kadrosunun ilan edildiğini, ancak Cumhurbaşkanlığı tarafından 2020 yılı için yeni bir karar alınmadığı sürece öğretim üyesi kadrolarına atama yapılmasının mümkün olmaması sebebiyle iptal edilmesinin uygun olacağını dile getirmiştik.

Bu çerçevede, iki üniversitede de Cumhurbaşkanı Kararı henüz yayımlanmadığı için öğretim üyesi alım ilanlarını iptal etmiş olup, iptal metinleri Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.