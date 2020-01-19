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Antalya'da PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Antalya'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirilen özel harekat polisleri, törenle uğurlandı.
 19 Ocak 2020 19:19
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Antalya'da PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı

Antalya'dan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevlendirilen özel harekat polisleri, törenle uğurlandı.

Antalya Özel Hareket Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, görevlendirilen polislerin mesai arkadaşları, aileleri ve yakınları katıldı.

Törende konuşan Vali Karaloğlu, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturulmak istendiğini, Türkiye'nin çevrelenerek Ortadoğu'dan koparılması için büyük bir terör operasyonu yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından önce içerideki hainleri temizlediğini, daha sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak da Barış Pınarı Harekatı ile oluşturulan terör koridorunu barış koridoruna çevirdiğini söyleyen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Öncelikle kendi güvenliğimiz sonra da o bölgede yaşayan kardeş bildiğimiz halkların, mazlumların güvenliği için bunları yaptık. Şimdi orada mücadele devam ediyor. Hala bu bölgede onların bıraktığı tuzakların temizlenmesi devam ediyor. Göndereceğimiz arkadaşlar inşallah o bölgede huzurun sağlanmasında çok önemli görevler üstlenecekler."

Görev alan polislere başarı dileyen Karaloğlu, özel harekat polislerinin görevlerini tamamlayarak ailelerine kavuşmaları için dua ettiklerini dile getirdi.

Emniyet Müdürü Ulucan ise Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Antalya'dan 59 özel harekat polisinin görev yapacağını belirterek, polislere görevlerinde başarı diledi.

Konuşmaların ardından harekat bölgesinde görevlendirilen polislerin tim amirlerine Kur'an ve bayrak verildi. Kur'an okunması, dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından polisler, aileleri ve yakınlarıyla vedalaştı.

Daha sonra özel harekat polisleri otobüslerle görev yerlerine hareket etti.
Anadolu Ajansı
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