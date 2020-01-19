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Eşine yardım için başladı, ilçenin tek kadın ustası oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşine yardım etmek için başladığı bıçak üretim sonrasında ilçede tek bıçak kadın ustası olan Hayriye Karaalioğlu yaptığı açıklamada, "Hem eşime yardımcı oluyorum hem de aile kazancımıza maddi olarak destekte bulunuyorum" dedi.
 19 Ocak 2020 19:27
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Eşine yardım için başladı, ilçenin tek kadın ustası oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bıçak imalatı yapan eşine destek olmak amacıyla başladığı meslekte bıçakların üretim aşamasını zamanla öğrenen Hayriye Karaalioğlu, ilçenin tek kadın bıçak ustası oldu. Eşiyle ve çocuklarıyla birlikte her türlü bıçak üretimi yapan Hayriye Karaalioğlu bıçak ustası olduğunu ve yurt dışına bile sipariş gönderdiğini söyledi. İmalathanede Sürmene bıçakları yapılıyor.

"ÇEKİRDEKTEN YETİŞMEYİZ"

Dedelerinin mesleklerini devam ettirdiklerini dile getiren Bıçak Ustası Temel Karaalioğlu, "Dede mesleğimiz bu bizim. Çekirdekten yetişmeyiz. Şu anda Sakarya'nın Akyazı'nın ilçesinde bulunuyoruz ama bağlantımız Sürmene'de gene devam ediyor. Sürmene bıçakları başta olmak üzere birçok bıçak yapıyoruz. Ailecek burada birlikte çalışıyoruz. Çocuklarım okuyorlar, boş vakitlerinde gelip mesleği öğreniyorlar hem de yardımcı oluyorlar. Ortalama bıçak yapma süresi Sürmene bıçakları bir gün alıyor, mutfak ve kasap bıçakları gibi bıçaklar 1 saat gibi bir süre alıyor yapımı kolay. Sürmene bıçakları daha çok uğraştırıyor. Emek isteyen, sanat isteyen, ustalık isteyen bir iştir" dedi.

"HER TÜRLÜ BIÇAK YAPIYORUZ"

İlçede tek bıçak ustası olduğunu belirten Hayriye Karaalioğlu, "Ev işlerini yaptıktan sonra dükkana gelerek yardımcı oluyorum. Sosyal medya hesaplarından yaptığımız bıçakların reklamını yapıp satıyorum. Bu şekilde hem eşime yardımcı oluyorum hem de aile kazancımıza maddi olarak destekte bulunuyorum. Akyazı benden başka kadın usta bıçakçı zannetmiyorum yok. Bu işi ilçede tek olarak yapıyoruz. Başta sipariş oldukça yurt dışına ve diğer şehirlere sipariş gönderiyoruz. Genelde sürmene bıçağı, kasap ev bıçakları, özel av bıçakları, kamalar yani gelen siparişe göre her türlü bıçak yapıyoruz" diye konuştu.

12 YAŞINDA BIÇAK USTASI OLDU

Karaalioğu ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi Şentürk Karaalioğlu da okuldan artan zamanlarda ailesine destek olmak amacıyla bıçak yapımını öğrendiğini belirtti. Ortaöğrenim son sınıf öğrencisi Şentürk Karaalioğlu, "Atalarımızdan günümüze kadar gelen el emeği bıçak üretimine babamdan sonra gelecek kuşaklara aktarmak için eğitim hayatına devam ederek bu mesleği yaşatmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.
DHA
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