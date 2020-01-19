Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı
|19 Ocak 2020 19:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 sene önceki Berlin ziyaretinde Adlon Otel'de pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Erdoğan'ı bebeğiyle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebeğe altın taktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önceki Berlin ziyareti kapsamında bulunduğu Adlon Otel'de Erdoğan'a pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Cumhurbaşkanı'nı bebeği ile karşıladı. Berlin'de 2 yıl önce yaşanan karşılaşmada Cumhurbaşkanı'nın Burak Şahin'e "En kısa zamanda sizden bebek bekliyorum" demesinin ardından Burak Şahin ve eşi Aylin Şahin, 2 sene sonraki Berlin ziyaretinde Erdoğan'ı minik yavrularıyla karşıladı. Otel girişinde karşılaştığı Şahin ailesiyle bir müddet sohbet eden Erdoğan, 2 aylık Mahir Ahmet Şahin'i kucağına alarak sevdi ve ona bir tam Cumhuriyet altını taktı. Şahin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf da çektirdi.
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