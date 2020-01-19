Osmaniye'de yaylaya giden vatandaşlar mahsur kaldı
Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'na kar görmek için araçlarıyla çıkan vatandaşlar, dönüşte buzlanma nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu mahsur kaldı.
|19 Ocak 2020 20:08
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Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'na kar görmek için araçlarıyla çıkan vatandaşlar, dönüşte buzlanma nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu mahsur kaldı.
Sabah araçlarıyla yaylaya çıkan vatandaşlar, dönüşe geçtiklerinde kayganlaşan yol nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlar, bazı araçların kayarak yolu kapatması sonucu mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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