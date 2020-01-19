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Gerginlik sonrası bir ilk! Tokalaştılar, sohbet ettiler

Berlin'de düzenlenen kritik Libya Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Zirve öncesi Macron'la sohbet eden Erdoğan'ın, Fransız lider ile tokalaştığı anlar ise objektiflere yansıdı. İkili arasında geçen sene Macron'un NATO açıklamaları sonrası gerginlik yaşanmıştı.
 19 Ocak 2020 20:13
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Gerginlik sonrası bir ilk! Tokalaştılar, sohbet ettiler

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen kritik Libya Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya geldi. Zirve öncesi Macron'la sohbet eden Erdoğan'ın, Fransız lider ile tokalaştığı anlar ise objektiflere yansıdı.

BERLİN'DE KRİTİK ZİRVE

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya konulu konferans için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu. Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, Serrac'ın yanı sıra Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

MACRON'UN NATO AÇIKLAMASI BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Geçtiğimiz sene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğine" ilişkin ifadeleri büyük tepki toplamıştı. Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump olmak üzere Avrupa liderleri Macron'un bu açıklamasına sert tepki göstermişti.

ERDOĞAN: ÖNCE SEN KENDİ BEYİN ÖLÜMÜNÜ BİR KONTROL ETTİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz sene Maltepe Küçükyalı'da düzenlenen Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'ndeki hitabında Macron'un küstah açıklamalarına sert tepki göstererek, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliği demektir. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak - çıkarmamak... Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı?"' dedi. Fransa'nın Suriye'de bulunması konusunda da değinen Erdoğan, "Senin orada bulunmaya hak ve selahiyetin yok. Seni rejim de davet etmiş değil." şeklinde konuşmuştu.

TRUMP: MACRON'UN 'NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ' AÇIKLAMASI ÇOK SAYGISIZCA

ABD Başkanı Donald Trump, ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının çok saygısızca olduğunu söylemişti. Fransa'nın ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını, sarı yeleklilerin gösterilerinin devam ettiğini ifade eden Trump, "Bunlar varken kalkıp NATO'yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça saygısızca." demişti.
Memurlar.Net
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