Sivas'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Sivas Zara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|19 Ocak 2020 20:41
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