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Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun Suriye'nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılması için başlattığı harekat yarın iki yaşında.
 19 Ocak 2020 20:53
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Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci yıl dönümü

Türkiye'nin Afrin'i terörden arındırdığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının üzerinden iki yıl geçti.

72 savaş uçağı katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak 2018'de operasyonun başladığını duyurdu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına havalanan 72 savaş uçağı, aynı gün 17.00'de belirlenen terör hedeflerini bombalamaya başladı.

PKK sivilleri kalkan yaptı

TSK ve SMO askerlerinin katıldığı Zeytin Dalı Harekatı, zorlu arazi ve kış şartlarında, yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü. TSK ve SMO, sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.

Operasyon sürecinde Hatay ve Kilis bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın doğrudan cami, okul, hastane, lokanta ve konut gibi tamamen sivillerin yaşadığı yerlere yaptığı roketli saldırılarda toplam 7 sivil hayatını kaybetti, 124 sivil yaralandı.

Harekatın dönüm noktaları

Harekatın en önemli ayaklarından biri Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın 28 Ocak'ta ele geçirilmesi oldu.

Operasyonda 1 Şubat 2018'de Bülbül belde merkezi, 3 Mart 2018'de Racu belde merkezi, 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezi, 6 Mart 2018'de Şeran beldesi ve 8 Mart 2018'de ise Cinderes belde merkezi TSK ve SMO askerlerince YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." diyerek ilçe merkezinin alındığı duyurdu.

İlçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla, TSK ve SMO, ilçedeki son belde olan Mabatlı merkezinin de aynı gün teröristlerden kurtarıldığını açıkladı.

Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı. TSK ve SMO askerlerinin verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı.

Geçen süre içerisinde ilçede yaşayan sivillerin sayısı 350 bine ulaştı.

Terörün izleri silindi

Afrin'de güvenliği güçlendirmek, sivillerin evlerine dönmelerini kolaylaştırmak ve hayatın normale döndürülmesi TSK ve SMO'nun önceliği oldu.

Arama ve tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'ya ait üsler, hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi.

Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçede 7 yerel meclis kurularak bölge halkına hizmet verilmeye başlandı.

Bölgede hayatın normale dönmesi adına, Türkiye'nin desteklediği yerel meclisler yoluyla tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda bölge halkına yardımcı olunuyor.

Ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK, Afrin'deki huzuru bozmak için sık sık saldırılar düzenliyor.

Sağlık ve eğitim alanlarına daha da önem veriliyor

Türkiye'nin bölgede eğitim ve sağlık alanlarına ciddi desteği olduğu biliniyor.

Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı. Plastik cerrahi bölümünün de hizmet verdiği hastanede ücretsiz tedavi imkanı sunuluyor.

Okullarda, terör örgütü YPG/PKK'nın dayattığı eğitim sistemine son verilerek, muhaliflerin geçici hükümetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi.

Kültür merkezi ve spor kompleksi açılan Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 53 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor.

"Artık kimse çocuklarımızı zorla askere almıyor"

Afrin'deki Yerel Meclis Üyesi Azad Osman, AA muhabirine, Afrin'de YPG/PKK işgalinde yaşadıkları günleri anlattı.
Anadolu Ajansı
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