5 yılda satılmayan biletlere çıkan ikramiye tutarı açıklandı
|19 Ocak 2020 21:17
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Milli Piyango İdaresi, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin soru önergesi sonrası, son 5 yılda satılmayan biletlere isabet eden ikramiye tutarını açıkladı.
1 MİLYAR 219 MİLYON 639 BİN LİRA
Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, Milli Piyango İdaresi son 5 yılda satılmayan biletlere isabet eden ikramiye tutarını CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin soru önergesine yönelik, 1 milyar 219 milyon 639 bin lira olarak açıkladı. Satılmayan biletlere çıkan ve alınmayan ikramiyeler Hazine'ye aktarılıyor.
Son 5 yılda satılmayan biletlere isabet eden ikramiye tutarının 887 milyon 580 bin lira, aynı dönemde ikramiyeler alınmadığı için zaman aşımına uğrayan ve idareye kalan tutarın ise 332 milyon 59 bin lira olduğu belirtildi.
2019'UN ÇEKİLİŞİ DAHİL DEĞİL
Böylelikle Hazine'ye aktarılan toplam meblağ 1 milyar 219 milyon 639 bin lirayı buldu. Bu rakamlara 31 Aralık 2019 çekilişinde satılmayan biletlere isabet eden ve şanslılar tarafından alınmayan ikramiye tutarlarının dahil olmadığı kaydedildi.
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