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MEB, ücretli öğretmenlik konusunu masaya yatırıyor

MEB, Ücretli öğretmenlerin çalışma koşullarını ve görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla anket uygulayacak
 21 Ocak 2020 09:10
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MEB, ücretli öğretmenlik konusunu masaya yatırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı ücretli öğretmenlik konusunu masaya yatırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okul ve kurumlarda görev yapan ücretli öğretmenlerin çalışma koşulları, eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları sorunları değerlendirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı anket programı http://anket.meb.gov.tr üzerinden iki anket doldurulacaktır.

İşte o anketler;

1-"Ücretli Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Ücretli Öğretmenlerin Görüşleri Araştırma Anketi": Ücretli öğretmenlerin çalışma koşulları ve görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla geliştirilen anketi, ücretli öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

2- "Ücretli Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görüşleri Araştırma Anketi": Okullarda görev yapmakta olan Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcıları tarafından doldurulacak olan anket ilgili kullanıcıların erişimine açılacaktır.

Bahse konu iki anket 13 Ocak 2020 - 7 Şubat 2020 tarihleri arasında doldurulacaktır.

Anket sonuçları iç denetim danışmanlık faaliyeti yöntem ve tekniklerine uygun olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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