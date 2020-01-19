Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
|19 Ocak 2020 21:41
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Viranşehir ilçesinde 4, Ceylanpınar'da 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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