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Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
 19 Ocak 2020 21:41
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Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Viranşehir ilçesinde 4, Ceylanpınar'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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