Valilik; gezi veya seminer için öğretmeni görevlendirirse o günler için DYK ödenir mi?
|28 Ocak 2020 10:10
|Yazdır
Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevli-izinli olan bir öğretmene DYK kurs ek dersi ödenemeyeceğini belirtmesi üzerine bir sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığına başvurulmuştur.
MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği cevap yazısında MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih ve 8024580 sayılı yazısına göre işlem yapılması gerektiğini bildirmiştir.
Söz konusu yazıya göre; Valilikler yurt içinde eğitsel gezi, konferans ve seminer düzenlemektedir. Bunlara katılan öğretmenler ise örneğin destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini yapamamaktadır.
MEB bu konuda verdiği bir görüş yazısında, Ders ve Ek ders saatlerine dair esasların 16. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, görevlendirildikleri tarih ve saatte fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini de yapmış sayılarak bu görevlerine istinaden ek derslerinin ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.
İşte o yazılar;
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Öğretmenlere DYK'da haftada 10 saatten fazla ders görevi verilebilir mi?
14 Ocak 2020 14:02
|2020 Ocak ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
07 Ocak 2020 09:31
|Seminer döneminde, hizmetiçi eğitim kursunda da görevlendirilen öğretmene, hangi ücret ödenir?
02 Ocak 2020 10:05
|MEB, tüm öğrenciler derse gelmediğinde ortaya çıkan ek ders sorununu artık çözmeli
22 Aralık 2019 12:01
|Okul öncesi öğretmenlerine destek eğitim odası görevi verilerek ek ders ücreti ödenebilir mi?
21 Aralık 2019 11:20
|Süt izni alan sınıf öğretmeninin ek ders ücreti kesilir mi, kimlerin kesilmez?
14 Kasım 2019 14:50
|MEB'den, kadroya geçişe dair açıklama
24 Ekim 2019 20:31
|'Ara tatil' için düzenleme yapılmazsa öğretmenler ek ders ücreti alamayacak
11 Ekim 2019 14:30
|BT Öğretmeni aylık karşılığı derse girmek zorunda mıdır?
10 Ekim 2019 11:00
|Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları ek dersi nedir, kimlere verilir?
30 Eylül 2019 15:00