Valilik; gezi veya seminer için öğretmeni görevlendirirse o günler için DYK ödenir mi?

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevli-izinli olan bir öğretmene DYK kurs ek dersi ödenemeyeceğini belirtmesi üzerine bir sendika tarafından Milli Eğitim Bakanlığına başvurulmuştur.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdiği cevap yazısında MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 20.04.2018 tarih ve 8024580 sayılı yazısına göre işlem yapılması gerektiğini bildirmiştir.

Söz konusu yazıya göre; Valilikler yurt içinde eğitsel gezi, konferans ve seminer düzenlemektedir. Bunlara katılan öğretmenler ise örneğin destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini yapamamaktadır.

MEB bu konuda verdiği bir görüş yazısında, Ders ve Ek ders saatlerine dair esasların 16. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, görevlendirildikleri tarih ve saatte fiilen yerine getiremedikleri destekleme ve yetiştirme kurslarındaki ders görevlerini de yapmış sayılarak bu görevlerine istinaden ek derslerinin ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.

İşte o yazılar;

Ahmet KANDEMİR