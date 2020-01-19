İBB'den Halk Ekmek iddialarına yanıt!
Ümraniye Belediyesi'nin Halk Ekmek'le ilgili iddialarına İBB'den cevap geldi. Yapılan açıklamada, "Ümraniye Belediyesi'nin bir süredir dağıttığı ekmeğin İBB tarafından özellikle kesildiği iddiası doğru değildir" ifadelerine yer verildi.
|19 Ocak 2020 22:00
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İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ümraniye Belediyesi'nin iddialarına cevap veren Ongun şu ifadeleri kullandı;
*Ümraniye Belediyesi'nin bir süredir dağıttığı ekmeğin İBB tarafından özellikle kesildiği iddiası doğru değildir.
*Hiçbir kar amacı olmayan Halk Ekmek'e bu belediyemiz hem seçim sonrasında ödemeyi keserek 1.8 milyon TL borçlanmış hem de yeni dönemde bu konuda ihale açmamıştır.
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