60 yıllık tamirci çırak bulamıyor

Antalya'da 60 yıldır baba mesleği ayakkabı tamirciliğini yapan Ahmet Sipahioğlu, hem fabrikasyon üretime hem de yalnızlığa direniyor. Sipahioğlu, mesleği devam ettirecek çırak bulamadığı için sabah geldiği iş yerinde temizlikten tamirata her işi kendisi yapıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Sipahioğlu, teknolojiye karşı ayakta durmaya çalışan esnaflardan. 'Pala Ahmet' olarak tanınan Sipahioğlu, her sabah erken saatte motosikletiyle gelip besmele çekerek kapısını açtığı iş yerinde akşama kadar ayakkabı tamiri yapıyor. Sabah ilk olarak temizlik yapan Sipahioğlu, eline aldığı süpürgeyle ekmek teknesini köşe bucak süpürüyor. Ardından çay demleyen Sipahioğlu, müşterilerini beklemeye başlıyor. Çırak bulamamaktan yakınan Sipahioğlu, el emeği yaptığı ayakkabılarla fabrikasyon üretime direniyor.

Ayakkabı tamirciliğini çocuk yaşlardan itibaren babasının yanında öğrendiğini söyleyen Sipahioğlu, "Askere gidip geldikten sonra 1960 yılında kendi iş yerimi açtım. İmalatçıyım, kadın ayakkabısı, erkek ayakkabısı, ortopedi ayakkabı ve düz tabanlar için ayakkabı imal ediyorum. Ama lakin yanımda çırak yetiştiremiyorum. Kim çalıştıysa 6 ay çalıştı çıktı gitti. Paralı işe bakıyorlar. Sanat çok değerli bir şey. Bundan sonra da benden sonra da bu işi yapacak olanı zannetmiyorum. Ama ben bu mesleği ölünceye kadar devam ettireceğim, gerisi Allah Kerim" diye konuştu.

Sipahioğlu'nun 50 yıllık esnaf arkadaşı Faruk Aslan ise, "Günlük olarak uğradığımız bir yer Ahmet abinin yeri. Sabahleyin geliriz, hayırlı işler deriz. Çayımızı, kahvemizi içeceğimiz, sohbet edeceğimiz bir yer burası. Biz buraya uğramadığımız zaman kendimizde eksiklik hissediyoruz. Evden çıktığımız zaman önce buraya uğramamız gerekiyor, yoksa kendimizi eksik hissediyoruz" dedi.

Gün boyu devam tamiratlar zaman zaman türkü sesleriyle şenleniyor. Ahmet Sipahioğlu, esnaf dostlarının söylediği türkülere eşlik ederek iş yerini dost meclisine çeviriyor.