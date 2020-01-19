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Asırlık Ankara Kalesi Başkent'e ışık saçacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi Ankara Kalesi'nin akşam saatlerinde de her yerden görülebilmesi ve kent siluetini süslemesi için surları ışıklandıracak.
 19 Ocak 2020 22:16
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Asırlık Ankara Kalesi Başkent'e ışık saçacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi Ankara Kalesi'nin akşam saatlerinde de her yerden görülebilmesi ve kent siluetini süslemesi için surları ışıklandıracak.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca hazırlanan proje ile tarihi surların dokusuna uygun olarak aydınlatma çalışması yapılacak. Başkent'in terası konumunda olan Ankara Kalesi'nin surları, aydınlatma sistemi özel ve anlamlı günlerde kırmızı, beyaz, pembe, turuncu, mor ve mavi olmak üzere farklı renklere bürünecek. Ankara'nın özel günlerinin yanı sıra, büyükelçiliği olan ülkelerin özel ve önemli günlerinde de kalenin dış duvarlarına ülkelerin bayrakları ve özel simgeleri yansıtılacak.

Kentin tarihi ve turistik yerlerine sahip çıkarak, ön plana çıkarmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nin ışıklandırması ile birlikte birçok problemini de ortadan kaldıracak. Kalede yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli bir şekilde gezmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri artırılacak. Büyükşehir Belediyesi, Zindan Kale burçlarının duvarlarına ayrıca korkuluk imalatı yapacak.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara Kalesi'nde yapılacak çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Ankara Kalesi hepimiz için çok önemli. Burada en önemli konulardan biri de güvenlik konusu. Sayın başkanımızın talimatıyla kalenin siluetini bozmadan ve dokusuna zarar vermeden, dünyadaki örnekleri de inceleyerek projelerimizi hazırladık ve kuruldan geçirdik. Elimizde de gerçekten dünya başkentlerine örnek olacak bir eser var. Yapacağımız proje ile bu değeri artırmamız gerekiyor. Kaleye gelen ziyaretçilerin de can güvenliğini sağlayacak şekilde hazırladığımız projenin ihalesini yaptık ve şu anda imalatları bitmek üzere. Mevsim koşullarına bağlı olarak en kısa zamanda korkulukların montajını yaparak, can güvenliği tehdidini ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

"Asırlık kale estetik bir kimlik kazanacak"

Ankara Kalesi'ne ilişkin vatandaşlardan en fazla aydınlatma ve güvenlik talebi olduğunun altını çizen Başkan Ödemiş, şöyle konuştu:

"Ankara Kalesi'nin güvenliğini ve aydınlatma konusunu önemsiyoruz. Kalenin aydınlatmasını sadece etrafın güvenliği olarak düşünmedik. Bunu bir fırsata dönüştürerek kalenin Ankara'daki görünürlüğünü artıracak şekilde, estetik ve sanatsal şekilde, kimlik de kazandıracak anlayışta bir proje hazırladık. Yakın tarihte koruma kuruluna sunuyoruz, kuruldan geçtikten sonra en kısa zamanda kalemizin aydınlatma çalışmalarına başlayacağız. Bu proje, Ankara Kalesi'ne sanatsal ve estetik kimlik kazandıracak. Yapılacak olan çalışma ile kalemiz Ankara'nın her yerinden görünecek. Ankara'da 125 ülkenin yabancı büyükelçiliği var. Ülkemizin özel günleri kadar onların da özel ve önemli günlerini yansıtabilecek bir tasarım düşünüyoruz. Büyükelçiliklerin resepsiyon ve kutlamalarını da ayrıca tarihi doku ve mekana ev sahipliği yapan kalemizde yapmalarını istiyoruz. Ankara Kalesi'ni cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'nde tarihi dokuya uygun şeklide yürüttüğü çalışmalara İç Kale 1'inci Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile devam ediyor. 16 Ocak'ta gerçekleştirilen 1'inci Etap ihalesinin ardından 2'inci Etap projeleri Koruma Kurulu'na sunulacak ve onaylanmasının ardından ihale aşamasına geçilecek.
İhlas Haber Ajansı
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