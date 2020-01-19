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Ali Tilkici: Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, "Dağlarda teröristlere dünyayı dar eden, temizleyen asrın akıncıları, en önde gidenler, toprağa ilk düşenler, al yıldızlı bayrağa kan veren yiğit uzman çavuşlar kadroyu hak etmişlerdir. Uzman çavuşlar bayraktır, vatandır, bölünmez bütünlüğün ta kendisidir. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz" dedi.
 19 Ocak 2020 22:21
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Ali Tilkici: Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, "Dağlarda teröristlere dünyayı dar eden, temizleyen asrın akıncıları, en önde gidenler, toprağa ilk düşenler, al yıldızlı bayrağa kan veren yiğit uzman çavuşlar kadroyu hak etmişlerdir. Uzman çavuşlar bayraktır, vatandır, bölünmez bütünlüğün ta kendisidir. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz" dedi.

Uzmanlar Federasyonu Genel Başkanı Tilkici, "Vatan Savunmasının Sözleşmesi Olmaz" konulu konferansta konuştu. Milli Savunma Bakanlığına bağlı kuvvetlerde 185 bin uzman çavuşun görev aldığını belirten Tilkici, 2022 yılı itibarıyla bu sayının 300 bin seviyesine çıkarılmasının planlandığını söyledi. Tilkici, "1954 yılında çıkan 6320 Sayılı Uzman Çavuş Kanunu ve devamı olan 1986 yılından halen yürürlükte olan Uzman Erbaş Kanunu ile beraber 66 yıldır uzman çavuşlar sözleşme ile görev yapmaktadırlar. Dünyadaki hiçbir statüde bu kadar devam eden sözleşme ile çalıştırılan bir statü yoktur. Dünyadaki hiçbir kanunda, yönetmelikte hakların geriye doğru gittiği bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Uzman çavuşların kimsenin hakkını istemediğini, başka bir statüye geçmek de istemediğini dile getiren Tilkici, "İstekleri kanunlarla belirlenmiş mesleki güvencenin bulunduğu aile birlikteliği içerisinde görevlerini icra etmek. 66 yıllık süreç içerisinde şuanda özlük haklarının durumu uzman çavuşlar sözleşmenin kaldırılmasını, kadronun verilmesini bekliyor. Devletimiz 900 bin taşeron işçiye, belediyelerde sokaklarımızı süpüren işçiye kadro vermiştir. Helali hoş olsun. Dağlarda teröristlere dünyayı dar eden, temizleyen, asrın akıncıları, en önde gidenler, toprağa ilk düşenler, al yıldızlı bayrağa kan veren yiğit uzman çavuşlar da kadroyu hak etmişlerdir. Uzman çavuşlar bayraktır, vatandır, bölünmez bütünlüğün ta kendisidir. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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