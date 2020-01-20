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20 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

 20 Ocak 2020 00:05
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20 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Tarihi Yarımada Taksicileri Turizm Eğitim Programı" açılış törenine katılacak, Zeytinburnu Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması" programına katılacak.

(Ankara/16.00)

2- TÜİK, Aralık 2019 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

(Ankara/10.30)

4- TCMB, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Afrika ülkesinin liderini İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi'nde ağırlayacak.

(Londra)

3- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

4- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

(Trablus/Moskova/Ankara)

GÜNCEL

1- Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ordu/10.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)
Anadolu Ajansı
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